Цены на природный газ в Европе в семь раз выше американских

Президент американской консалтинговой фирмы Lipow Oil Associates Энди Липау заявил, что цены на природный газ в Европе примерно в семь раз выше, чем в США. Об этом в среду, 17 августа, сообщает телеканал CNN.

Он напомнил, что газовый кризис в Европе вызван ее зависимостью от энергоносителей из России, которая сократила поставки природного газа в Европу в ответ на западные санкции.

Так, цены на природный газ в Европе торгуются на уровне, эквивалентном примерно $70 за 1 тыс. куб. м. Это почти в семь раз дороже, чем в США.

В этой связи Вашингтон увеличил экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в попытке смягчить последствия потери российского газа.

«Каждую свободную молекулу, которую мы можем найти, мы отправляем в еврозону», — сказал Роберт Явгер, вице-президент по энергофьючерсам в Mizuho Securities.

По его словам, серьезной проблемой для США является тот факт, что уровень запасов природного газа ниже средних исторических значений, что оставляет рынку меньше буфера и приводит к росту цен.

17 августа аналитик фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал «Северный поток – 2» спасением для немецкой экономики. По его мнению, Берлин может пойти на такой шаг из-за продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, мешающего судоходству и снабжению немецких электростанций углем.

Ранее цена на газ в Европе в ходе торгов 16 августа поднялась выше $2,6 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с 8 марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В понедельник, 15 августа, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода заявил «Известиям», что цена газа в Европе резко выросла, так как экспорт газа из России в Евросоюз рухнул до 40-летнего минимума. К началу осени государствам ЕС повезет, если цены не преодолеют отметку $3 тыс., считает аналитик.