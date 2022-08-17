Реклама
Прямой эфир
Экономика
В расчет инфляции могут включить стоимость жилищных услуг
Мир
В МИД РФ заявили об обсуждении с МАГАТЭ скорого визита на ЗАЭС
Мир
В Госдепе признали обязанность США выдавать визы участникам сессий ООН
Мир
Опрос показал неодобрение американцами внешней политики Байдена
Мир
Польская компания PGNiG взяла кредит в €1 млрд на покупку газа
Мир
США и Европа запросили заседание СБ ООН по Украине на 24 августа
Экономика
Цены на природный газ в Европе в семь раз выше американских
Мир
США обвинили Китай в подрыве стабильности в Тайваньском проливе
Спорт
«Зенит» и «Спартак» сыграют в одной группе в Кубке России
Мир
МИД Китая высмеял представления США о своих действиях на международной арене
Мир
В Россию за три месяца прибыли свыше 500 тыс. граждан ДНР и ЛНР
Мир
WSJ сочла слабостью обсуждение в ЕС запрета выдавать визы россиянам
Сюжет:

Цены на природный газ в Европе в семь раз выше американских

0
Фото: Global Look Press/Malte Ossowski/Sven Simon
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент американской консалтинговой фирмы Lipow Oil Associates Энди Липау заявил, что цены на природный газ в Европе примерно в семь раз выше, чем в США. Об этом в среду, 17 августа, сообщает телеканал CNN.

Он напомнил, что газовый кризис в Европе вызван ее зависимостью от энергоносителей из России, которая сократила поставки природного газа в Европу в ответ на западные санкции.

Тропинки сбыта: стоимость газа в ЕС может подняться до $3500
Как это изменит направление российского экспорта

Так, цены на природный газ в Европе торгуются на уровне, эквивалентном примерно $70 за 1 тыс. куб. м. Это почти в семь раз дороже, чем в США.

В этой связи Вашингтон увеличил экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в попытке смягчить последствия потери российского газа.

«Каждую свободную молекулу, которую мы можем найти, мы отправляем в еврозону», — сказал Роберт Явгер, вице-президент по энергофьючерсам в Mizuho Securities.

По его словам, серьезной проблемой для США является тот факт, что уровень запасов природного газа ниже средних исторических значений, что оставляет рынку меньше буфера и приводит к росту цен.

17 августа аналитик фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал «Северный поток – 2» спасением для немецкой экономики. По его мнению, Берлин может пойти на такой шаг из-за продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, мешающего судоходству и снабжению немецких электростанций углем.

Ранее цена на газ в Европе в ходе торгов 16 августа поднялась выше $2,6 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с 8 марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В понедельник, 15 августа, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода заявил «Известиям», что цена газа в Европе резко выросла, так как экспорт газа из России в Евросоюз рухнул до 40-летнего минимума. К началу осени государствам ЕС повезет, если цены не преодолеют отметку $3 тыс., считает аналитик.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022