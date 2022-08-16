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Цена газа в Европе превысила $2,6 тыс. впервые с марта

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Фото: Global look Press/dpa/Sina Schuldt
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Цена на газ в Европе в ходе торгов 16 августа поднялась выше $2,6 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с 8 марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Общий рост стоимости газа с начала дня превышает 14%.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах тоже выросла до $2,6 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Ранее в этот день в «Газпроме» заявили, что, по консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень $4 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Накануне директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода заявил «Известиям», что цена газа в Европе резко выросла, так как экспорт газа из России в Евросоюз рухнул до 40-летнего минимума. К началу осени государствам ЕС повезет, если цены не преодолеют отметку $3 тыс., считает он.

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