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США стали вторыми по объемам поставок газа в ЕС

Еврокомиссия: США теперь являются вторым по объемам поставщиком газа в ЕС после Норвегии
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Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt
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США стали вторым по объемам поставщиком газа в страны Евросоюза после Норвегии, заявил 3 ноября исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

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Он отметил, что США поставляют в Евросоюз сжиженный природный газ (СПГ).

«Мы смогли полностью изменить структуру поставщиков. Норвегия теперь является крупнейшим поставщиком природного газа в Европейский союз, за которой следуют США с СПГ», — сообщил он на экономической конференции Банка Латвии, которая транслировалась на сайте ЕК.

1 ноября агентство «Синьхуа» указало на то, что США превратили европейский кризис в «возможности Америки» и извлекли из этого выгоду, что вызвало негодование Евросоюза.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в частности, уже обращал внимание на то, что американцы продают Европе газ гораздо дороже.

До этого, 17 августа, президент американской консалтинговой фирмы Lipow Oil Associates Энди Липау заявил, что цены на природный газ в Европе примерно в семь раз выше, чем в США. Он напомнил, что газовый кризис в Европе вызван ее зависимостью от энергоносителей из России, которая сократила поставки природного газа в Европу в ответ на западные санкции. И Вашингтон в свою очередь увеличил экспорт СПГ в Европу.

Страны Запада приняли решение снизить зависимость от российских энергоресурсов в качестве меры давления на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин еще в апреле заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной уже нанес удар по экономикам их стран.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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