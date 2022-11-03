Аваков признался пранкерам в нежелании киевских властей исполнять «формулу Штайнмайера»

Конфликт с Россией был неизбежным, так как руководство Украины и лично президент Владимир Зеленский не хотели исполнять «формулу Штайнмайера» из-за того, что ее якобы не поддерживало общество. Об этом заявил экс-глава МВД Украины Арсен Аваков в видеоролике, который опубликовали 3 ноября пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в рамках нового выпуска «Шоу ВиЛ» на сервисе Rutube.

Разговор с Аваковым велся от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола. По словам экс-министра, против реализации предложенного на тот момент главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером выступило украинское общество.

«В какой-то момент нужно было согласиться с формулой Штайнмайера и «подсечь» на этом [президента РФ] Путина. Но в украинском обществе это было непопулярно. И нужно было пожертвовать частью популярности, зато выиграть как государственные руководители», — отметил он.

Главными проблемами Киева Аваков назвал разъединение элит, коррупцию и ограничение свобод.

Он добавил, что в настоящее время ограничение свободы граждан можно объяснить и с ним мириться. Но к этому можно быстро привыкнуть, а потом трудно расстаться.

Также Аваков не заметил единства в Киеве. По его словам, стратегию объединения со всеми силами мало воспринимают в офисе президента Украины.

«Еще раз повторюсь: объединиться никогда не поздно. Это я имею в виду всех умных и всех действенных, кто может помогать, начиная от олигархов и заканчивая политиками. Это время такое сейчас. Вижу, что этого не происходит», — сказал он пранкерам.

Аваков также добавил, что коррупция не исчезла, скрыть это не удается.

Бывший глава украинского МВД подчеркнул, что на Украине задерживаются зарплаты военнослужащим и отмечается высокий уровень инфляции.

Так называемая формула Штайнмайера была предложена президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года на парижском саммите «нормандской четверки» и подтверждена на встрече в Берлине 19 октября 2016 года. Планом предполагались вступление в силу на временной основе закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» в день голосования на местных выборах, проведенных на этих территориях, и вступление в силу на постоянной основе после признания их ОБСЕ честными и свободными. Эта идея вызвала протест в украинском обществе, и Киев фактически саботировал исполнение предложенного плана.

Ранее в октябре бывший депутат Верховной рады Сергей Пашинский заявил в беседе с пранкерами, что российские войска ведут боевые действия с высокой эффективностью, постоянно связывая работу беспилотников и артиллерии. По его словам, Украина не была готова к радиоэлектронной борьбе российских войск.

Также Вован и Лексус опубликовали запись разговоров с Андреем Ермаком, главой офиса президента Украины, который рассказал, что поддержка Украины со стороны Вашингтона составляет около 70% от возможного, в то время как Лондон помогает Киеву на 100%.