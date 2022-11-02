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В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Северодонецка из систем HIMARS

ЛНР: ВСУ выпустили две ракеты HIMARS по Северодонецку
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Фото: Global Look Press/Cpl. Brendan Mullin
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Северодонецк из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 2 ноября сообщили в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

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Как уточняется, по городу выпустили две ракеты.

«09:15 по н.п. Северодонецк с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)», — отмечается в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

1 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника. Он также отметил, что в ходе отражения воздушных атак противника за последние 10 дней перехвачено более 200 реактивных американских снарядов систем HIMARS.

29 октября украинские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Энергодара в Запорожской области, в результате которого пострадал технический парк коммунального предприятия «Проминь». Жертв среди населения не было.

19 октября Энергодар оказался также полностью обесточен из-за ракетного удара по подстанции «Луч». Удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Также в октябре заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх заявила о том, что американская сторона выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн. Она уточнила, что он включает ракеты HIMARS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие и спутниковые антенны.

10 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что заявления американской стороны о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал Белый дом и его союзников не пересекать «красных линий», добавив, что «накачивание» киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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