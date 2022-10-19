Энергодар полностью обесточен из-за ракетного удара по подстанции «Луч»

Энергодар остался без света после ракетного удара украинских войск по городской подстанции «Луч». Об этом в среду, 19 октября, сообщил глава администрации города Александр Волга.

По его словам, удар нанесен из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В настоящее время ведутся ремонтные работы, сообщил Волга.

«На данный момент выведена из строя подстанция «Луч», в результате чего отсутствует свет в городе», — сказал Волга в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Он добавил, что, помимо подстанции, также поврежден мост при въезде в Энергодар. На объекте также уже ведутся ремонтные работы.

О пострадавших информации не поступало.

Ранее пресс-служба городской администрации сообщила, что обстрел города велся в ночь на среду. Очевидцы опубликовали видео последствий обстрелов подстанции. На кадрах видно, что здание серьезно пострадало. В частности, выбиты оконные рамы, нарушено остекление, осколками посечены стены.

В этот же день в Запорожской области отбили попытку украинских войск захватить ЗАЭС. Как сообщил Рогов, после обстрелов города началась попытка высадки десанта, в том числе с целью захвата ЗАЭС. Бой шел не менее трех – трех с половиной часов. Попытка высадки десанта была отбита.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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