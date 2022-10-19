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ВСУ нанесли удары из HIMARS по администрации Энергодара

Украинские боевики обстреляли Энергодар, город обесточен
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Фото: t.me/readovkanews
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Украинские боевики нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по администрации Энергодара (Запорожская область). Об этом в среду, 18 октября, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Обстрел города велся в ночь на среду. На опубликованных в социальных сетях снимках видно, что здание серьезно пострадало. В частности, выбиты оконные рамы, нарушено остекление, осколками посечены стены.

Кроме того, был нанесен удар по мосту при въезде в город, а также по подстанции «Луч». В результате город остался без электроснабжения.

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах обстрелов работают аварийные бригады.

Накануне украинские военные нанесли ракетный удар по стадиону в Новой Каховке Херсонской области. Погибли два человека.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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