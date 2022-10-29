Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Энергодара
Происшествия
При обстреле ВСУ Ясиноватой пострадала городская администрация и еще несколько зданий
Мир
Минобороны заявило об участии ВМС Британии в подрыве «Северных потоков»
Мир
В ООН заявили о контакте с Россией по приостановке участия в зерновой сделке
Происшествия
Храм Святых Новомучеников в Донецке поврежден обстрелом со стороны ВСУ
Мир
МИД РФ проработает шаги в связи с причастностью британцев к теракту в Севастополе
Общество
Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки на Севастополь
Спорт
«Динамо» со счетом 6:1 разгромило «Химки» в матче РПЛ
Армия
В ЛНР заявили об успешном продвижении российских войск под Артемовском и Соледаром
Мир
Захарова заявила о прямом участии британских специалистов в атаке на Севастополь
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильных порывах ветра 30 октября
Мир
В Латвии разрушили часть мемориала «Курган Дружбы» на границе с Россией
Сюжет:

ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Энергодара

Глава Энергодара Волга: ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре города
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские военные нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Энергодар в Запорожской области. В результате атаки пострадал технический парк коммунального предприятия «Проминь», заявил глава города Александр Волга.

На защиту становись: как будет организована тероборона регионов России
Система обеспечит охрану предприятий, транспорта и социальных объектов

«Сегодня украинские нацисты в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре. В результате обстрела пострадал технический парк нашего коммунального предприятия «Проминь». Жертв нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Волга подчеркнул, что попытки украинских СМИ обвинить Россию в обстреле «не выдерживают никакой критики». По его словам, власти стараются восстановить «Проминь» и запустить как можно больше техники для уборки города.

23 октября в Энергодаре два этажа гостевого дома «Алиса» были разрушены после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что в результате обстрела никто не пострадал.

В этот же день власти города сообщали, что утром ВСУ нанесли очередной удар по городу. В результате был поврежден гражданский объект. Кроме того, один удар пришелся по въезду в Энергодар. Как заявил в этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, обстрел велся из поставленных США гаубиц M777.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022