Украинские военные нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Энергодар в Запорожской области. В результате атаки пострадал технический парк коммунального предприятия «Проминь», заявил глава города Александр Волга.

«Сегодня украинские нацисты в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре. В результате обстрела пострадал технический парк нашего коммунального предприятия «Проминь». Жертв нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Волга подчеркнул, что попытки украинских СМИ обвинить Россию в обстреле «не выдерживают никакой критики». По его словам, власти стараются восстановить «Проминь» и запустить как можно больше техники для уборки города.

23 октября в Энергодаре два этажа гостевого дома «Алиса» были разрушены после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что в результате обстрела никто не пострадал.

В этот же день власти города сообщали, что утром ВСУ нанесли очередной удар по городу. В результате был поврежден гражданский объект. Кроме того, один удар пришелся по въезду в Энергодар. Как заявил в этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, обстрел велся из поставленных США гаубиц M777.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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