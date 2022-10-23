Украинские войска обстреляли Энергодар

ВСУ утром 23 октября обстреляли Энергодар. В результате был поврежден гражданский объект, сообщил глава администрации города Александр Волга.

«Украинские нацисты в очередной раз показали свое истинное лицо, обстреляв гражданский объект. Жертв нет, и это самое главное», - написал Волга в Telegram-канале.

Он также призвал жителей города не отправлять фото и видео в сомнительные Telegram-каналы и соцсети, так как безопасность зависит от бдительности всех.

Ранее в воскресенье стало известно, что за сутки один мирный житель погиб и двое пострадали в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов отметил, что введение военного положения на территории Херсонской области упростит военнослужащим выполнение боевых задач.

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