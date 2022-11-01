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Шойгу указал на снижение военного потенциала Киева ударами по инфраструктуре

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Фото: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine
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Вооруженные силы (ВС) России эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника. Об этом 1 ноября заявил в ходе селекторного совещания глава Минобороны Сергей Шойгу.

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«Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан», — сказал министр.

По словам Шойгу, киевский режим продолжает теракты по уничтожению населения и разрушению социальных объектов. Продолжаются обстрелы Запорожской АЭС, точек эвакуации граждан и мест раздачи гумпомощи. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сознательно поражают скопления людей, подчеркнул министр.

Шойгу добавил, что в ходе отражения воздушных атак противника за последние 10 дней перехвачено более 200 реактивных американских снарядов HIMARS.

Он также подчеркнул, что за последние две недели в зоне проведения спецоперации ликвидировано около 200 иностранных наемников. Также уничтожены 74 танка и 235 других бронированных машин.

1 ноября по всей Украине снова была объявлена воздушная тревога. Граждан попросили спрятаться в укрытиях.

31 октября заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии из-за ударов по критической инфраструктуре.

Также в понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 10 регионах страны за день повреждено 18 объектов, большинство из них ― это объекты энергетики. В Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях продолжаются локальные аварийные отключения электроэнергии, подчеркнул он.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что ракетными ударами поврежден энергообъект, питающий около 350 тыс. квартир в городе.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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