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В ГД оценили идею снятия запрета на страхование ради скидки на российскую нефть

Депутат Савченко назвал идею вернуть страхование нефти из РФ попыткой Европы заделать брешь в своей экономике
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Предложение о том, что РФ могла бы продавать Евросоюзу нефть по стоимости ниже рыночной в обмен на страхование ее транспортировки, не поможет заделать брешь в европейской экономике. Об этом 2 ноября заявил депутат Госдумы Олег Савченко.

Ранее французский журнал Causeur призвал ввести льготный режим для любой партии российской нефти, которую продадут по цене ниже потолка цен или равной ему, и избавиться от запрета на финансирование и страхование любой партии топлива, проданной по цене ниже предельной. В публикации предполагается, что такая мера сохранит ограничения и предотвратит эффект бумеранга для экономики европейских стран.

«Это проблема, связанная с тем, что как экономика России зависит от экспорта энергоресурсов, так и европейское промышленное производство зависит от поставок нефти и газа, углеводородов из России. И если у нас есть некая альтернатива сегодня, связанная с восточными рынками, куда разворачивается наша экономика и наша логистика <…>. У Европы сегодня, к сожалению, нет другого выхода», — приводит слова Савченко «Дума ТВ» для «Известий».

Поэтому, по мнению депутата, сейчас будут «официально и неофициально, публично и непублично звучать различные предложения», призванные решить экономические проблемы в Европе.

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«Добыча энергоресурсов, поставка и потребление, это очень большая система, любое изменение влечет за собой как подъем стоимости энергоресурсов, так и кризисы <…>. Поэтому вот так точечно, на каком-то этапе, например, страховать российские суда или иностранные суда с российской нефтью, это не выход. Это затыкание текущей бреши в корабле, а корабль, я имею в виду, это европейская экономика», — сказал он.

Депутат высказал мнение, что мировым лидерам стоит «сесть и договориться», принимая во внимание наличие конфликтов в мире, однако также учитывая, что проблемы в экономике касаются всех.

«Поэтому, как только политики сядут и договорятся принципиально, что есть разногласия, есть кризис, есть конфликты, но это никак не влияет на наши экономические взаимоотношения, которые прописаны долгосрочно и прогарантированы», — заключил Савченко.

14 октября министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что Запад в настоящий момент не принял решения по вопросу предельной цены на российскую нефть. Она заявила, что страны ведут поиск оптимального решения.

Двумя днями ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленной ими стоимости.

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