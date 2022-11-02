Causeur предложил РФ продавать ЕС нефть дешевле в обмен на страхование ее доставки

РФ могла бы продавать Евросоюзу нефть по стоимости ниже рыночной в обмен на страхование ее транспортировки. Такое мнение выразил французский журнал Causeur.

В материале выдвигаются предположения, что российская сторона продолжит заниматься экспортом нефти при введении потолка цен на нее. Добавляется, что у Москвы якобы останется стимул добывать ресурс и продавать, поскольку в противном случае ее негде будет хранить.

«Но США и Европа могли бы пойти еще дальше», — говорится в публикации от 27 октября.

Так, указывается, что ЕС и Великобритания решили «запретить своим компаниям страховать и финансировать доставку российской нефти, в частности, морским путем в третьи страны после конца 2022 года».

И на фоне этого авторы призвали ввести льготный режим для любой партии российской нефти, которую продадут по цене ниже потолка цен или равной ему. И уже далее следует избавиться от запрета на финансирование и страхование любой партии топлива, проданной по цене ниже предельной. В публикации предполагается, что такая мера ЕС сохранит ограничения и предотвратит эффект бумеранга для экономики европейских стран.

Как сообщала 14 октября министр финансов США Джанет Йеллен, коллективный Запад в настоящий момент не принял решения по вопросу предельной цены на российскую нефть. Она заявила, что страны ведут поиск оптимального решения.

Президент России Владимир Путин 12 октября подчеркнул, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленной ими стоимости.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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