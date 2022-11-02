Грузам с Украины не предоставляют страховку после выхода РФ из зерновой сделки

Страховые компании не предоставляют новые страховки для грузов с Украины после решения России о приостановке своего участия в зерновой сделке. Об этом сообщила турецкая газета Dünya, ссылаясь на представителей отрасли.

«Страховые компании не предоставляют страхование новых грузов для поставок с Украины в рамках соглашения о зерновом коридоре после выхода России из зерновой сделки. Хотя поставки с Украины продолжались, несмотря на заявление России, страховщики испытывают трудности в связи с изменением рисковой среды и возросшей неопределенностью, сообщили представители отрасли», — сообщает издание.

По данным газеты, банки требуют от заходящих в порты судов, на которые распространяется соглашение, иметь несколько страховых полисов, включая страхование судов и грузов на случай войны. Отмечается, что их необходимо обновлять каждую неделю.

Кроме того, представители отрасли сообщили изданию, что базовая ставка по военному страхованию судов выросла во вторник до 1,5%, а в понедельник она составляла 1%.

«В настоящее время маловероятно, что будет осуществляться новое страхование», — заключило издание.

1 ноября постоянный координатор ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла заявил, что движение сухогрузов с продовольствием в рамках черноморской зерновой инициативы может начаться в четверг. По его мнению, экспорт зерна и продовольствия из украинских портов необходимо продолжать. Он напомнил, что движение грузов не запланировано на 2 ноября в рамках черноморской зерновой инициативы, и выразил надежду, что загруженные суда выйдут в море уже 3-го числа.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Киев должен предоставить гарантии неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов для боевых действий против России. На этих условиях возможно обсуждать зерновую сделку.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки со стороны украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Тогда же министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что урожай этого года позволяет России полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам. Он также отметил, что Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерна в ближайшие четыре месяца.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.