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В Госдепе исключили контакты РФ и США на полях саммита G20

Госдеп: контактов РФ и США на полях саммита G20 не ожидается
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Контактов РФ и США на полях саммита G20 не ожидается. Об этом во вторник, 1 ноября, заявил официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

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«Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20», — сказал он, отвечая на просьбу оценить вероятность контактов РФ и США по теме работы посольства Штатов в Москве.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что решения о поездках на саммиты G20 и АТЭС еще не приняты. До этого российский лидер не исключил, что поедет на саммит «большой двадцатки» и обещал подумать на этот счет.

25 октября в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден не намерен первым начинать возможный диалог с Путиным на предстоящем саммите G20. До этого Байден в интервью телеканалу CNN сообщил, что считает бессмысленной встречу с Путиным в ходе саммита. При этом он сказал, что готов обсудить вопрос возвращения в США осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер. Разговор, по словам американского лидера, произойдет, если Путин выступит с соответствующим предложением.

До этого, 14 октября, российский лидер отметил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США Джо Байденом. Он отметил, что платформы для таких переговоров пока не возникло.

Саммит G20 пройдет в Индонезии на острове Бали 15–16 ноября.

В начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». В частности, представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

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