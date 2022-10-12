Байден счел бессмысленной возможную встречу с Путиным на саммите G20

Президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла лично встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20 в Индонезии). Об этом американский президент заявил 11 октября в интервью CNN.

«Это будет зависеть от того, о чем именно он (Путин. — Ред.) хочет поговорить. Я думаю, что он совершил военные преступления. И поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас», — сказал Байден.

При этом глава Белого дома отметил, что не прочь был бы обсудить с российским коллегой вопрос возвращения в США осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер. Разговор, по словам Байдена, произойдет, если Путин выступит с соответствующим предложением.

При этом американский президент отозвался о Путине как о «рациональном» лидере, отметив, что его российский коллега, между тем, «просчитался» на Украине. Байден объяснил, что, по его мнению, Путин ошибся, когда рассчитывал встретить поддержку в Киеве.

Также журналист телеканала коснулся вопроса о вероятности применения тактического ядерного оружия на Украине президентом России. Байден ответил отрицательно.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит предложение о встрече президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на саммите G20, если оно поступит с американской стороны.

Саммит G20 пройдет в Индонезии, на острове Бали, 15–16 ноября.

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