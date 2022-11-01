СК завершил расследование уголовного дела в отношении Ильи Яшина
Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование уголовного дела о дискредитации ВС РФ в отношении бывшего муниципального депутата Ильи Яшина (признан в России иностранным агентом), сообщает 1 ноября пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«В ГСУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата совета депутатов МО «Красносельский» г. Москвы Ильи Яшина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ», — указано в пресс-релизе.
По информации следствия, Яшин в апреле текущего года во время прямого эфира на своем YouTube-канале распространял заведомо ложные сведения о том, что российские солдаты якобы причастны к убийствам мирных жителей в Буче.
«Вместе с тем Яшину было достоверно известно, что опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о противоправных действиях российских военнослужащих в городе Буче Киевской области, являются провокацией», — отметили в СК.
Сообщается, что следователям удалось собрать достаточную доказательственную базу для того, чтобы дело с обвинительным заключением было направлено для решения вопроса о передаче его в суд.
Ранее, 8 августа, Московский городской суд признал законным избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яшина по делу о дискредитации ВС РФ. Он был арестован 13 июля.
22 июля Илья Яшин был внесен Минюстом России в перечень физлиц-иноагентов. Как сообщалось, Яшин получал финансирование из Украины и вел деятельность антироссийской направленности.