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СК завершил расследование уголовного дела в отношении Ильи Яшина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование уголовного дела о дискредитации ВС РФ в отношении бывшего муниципального депутата Ильи Яшина (признан в России иностранным агентом), сообщает 1 ноября пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

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«В ГСУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата совета депутатов МО «Красносельский» г. Москвы Ильи Яшина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ», — указано в пресс-релизе.

По информации следствия, Яшин в апреле текущего года во время прямого эфира на своем YouTube-канале распространял заведомо ложные сведения о том, что российские солдаты якобы причастны к убийствам мирных жителей в Буче.

«Вместе с тем Яшину было достоверно известно, что опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о противоправных действиях российских военнослужащих в городе Буче Киевской области, являются провокацией», — отметили в СК.

Сообщается, что следователям удалось собрать достаточную доказательственную базу для того, чтобы дело с обвинительным заключением было направлено для решения вопроса о передаче его в суд.

Ранее, 8 августа, Московский городской суд признал законным избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яшина по делу о дискредитации ВС РФ. Он был арестован 13 июля.

22 июля Илья Яшин был внесен Минюстом России в перечень физлиц-иноагентов. Как сообщалось, Яшин получал финансирование из Украины и вел деятельность антироссийской направленности.

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