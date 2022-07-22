Минюст внес Яшина в перечень физлиц-иноагентов
Муниципальный депутат по Красносельскому району Москвы Илья Яшин и еще четверо деятелей были внесены Минюстом России в перечень физлиц-иноагентов. Список обновился на сайте госоргана в пятницу, 22 июля.
Кроме того, в список включен бывший сотрудник ФБК (признан иноагентом, запрещен в РФ как экстремистская организация) Руслан Шаведдинов.
«Список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента: Яшин Илья, Белоцерковская Вероника, Шаведдинов Руслан, Кац Максим, Лазарева Татьяна: «Осуществление политической деятельности», — говорится на сайте Минюста.
По данным организации, все вышеперечисленные граждане получали финансирование из Украины и вели деятельность антироссийской направленности.
14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Его внесли в Госдуму 25 апреля. 7 июня правительство России дало положительный отзыв. 29 июня депутаты Госдумы приняли соответствующий закон в третьем чтении. 8 июля Совет Федерации одобрил документ.
5 апреля Министерство юстиции РФ внесло в реестр физических лиц — иностранных агентов журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского. Они стали первыми лицами в реестре физлиц-иноагентов.