Матвея Ганапольского и Евгения Киселева внесли в список физлиц-иноагентов

Министерство юстиции РФ во вторник, 5 апреля, опубликовало реестр физических лиц — иностранных агентов, в него включены журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.

В качестве причины для включения в список физлиц-иноагентов указано, что журналисты осуществляют политическую деятельность в интересах иностранного государства — Украины. Оба журналиста проживают на территории республики и работают в местных СМИ, а значит, получают зарубежное финансирование.

Матвей Ганапольский с 2016 года является гражданином Украины. Он работает на телеканале «Прямой», принадлежащем экс-президенту республики Петру Порошенко, до 2022 года был ведущим радиостанции «Эхо Москвы», о ликвидации которой объявили в начале марта.

Евгений Киселев работает на Украине с 2008 года. Точной информации о том, что он сменил гражданство, нет. С 2020 года Киселев работает на канале «Украина 24».