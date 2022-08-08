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Мосгорсуд признал законным арест Ильи Яшина

Мосгорсуд признал законным арест Ильи Яшина по делу о фейках о российской армии
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Московский городской суд признал законным избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении муниципального депутата Ильи Яшина по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

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Заседание проходило в закрытом режиме.

Таким образом, Яшин останется в СИЗО до 12 сентября.

Яшин подозревается в распространении заведомо недостоверной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти. Он был арестован 13 июля.

22 июля Илья Яшин был внесен Минюстом России в перечень физлиц-иноагентов.

Как сообщалось в организации, Яшин получал финансирование из Украины и вел деятельность антироссийской направленности.

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