Мосгорсуд признал законным арест Ильи Яшина
Московский городской суд признал законным избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении муниципального депутата Ильи Яшина по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.
Заседание проходило в закрытом режиме.
Таким образом, Яшин останется в СИЗО до 12 сентября.
Яшин подозревается в распространении заведомо недостоверной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти. Он был арестован 13 июля.
22 июля Илья Яшин был внесен Минюстом России в перечень физлиц-иноагентов.
Как сообщалось в организации, Яшин получал финансирование из Украины и вел деятельность антироссийской направленности.