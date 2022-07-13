Басманный суд арестовал Илью Яшина по делу о фейках о российской армии

Басманный суд Москвы арестовал муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина, подозреваемого в распространении заведомо недостоверной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической ненависти. Об этом в среду, 13 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Яшина заключили под стражу до 12 сентября.

Процесс проходил в закрытом режиме.

12 июля адвокат Вадим Прохоров сообщал, что против Ильи Яшина СКР возбудил уголовное дело. Также отмечалось, что у подозреваемого проходили обыски. Позже стало известно, что Яшина отвезли в отделение полиции.