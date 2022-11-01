Аппаратное шествие: в России разработают более ста видов научных приборов

Российские ученые сформировали перечень из 92 видов научных приборов, которые необходимо начать производить в нашей стране в ближайшие годы . Это нужно, чтобы заменить попавшее под санкции иностранное оборудование, сообщили «Известиям» в комитете Госдумы по науке и высшему образованию. Работы будут проводить в рамках госпрограммы по развитию научного приборостроения. Всего планируется разработать и выпускать более 100 типов приборов. Пять ведущих технических вузов распределили между собой задачи по десяти основным научным направлениям программы, сказано в презентации проекта, которая есть у «Известий». Уже началась разработка первых 15 устройств, которые должны быть закончены к 2024 году, заявили в Минобрнауки. Там добавили, что на это ученым выделили 1 млрд рублей.

Всё идет по плану

До 2030 года в России должно быть разработано более 100 видов самого современного исследовательского оборудования . Его создание профинансируют в рамках государственной программы по развитию отечественного научного приборостроения, инициированной президентом Владимиром Путиным. В поручении главы государства правительству сказано о необходимости импортозамещения в этой сфере . Речь о производстве наиболее востребованных приборов, необходимых расходных материалов и сервисном обслуживании этой продукции.

— В 2022–2025 годах на программу развития отечественного научного приборостроения будет выделено более 2 млрд рублей . К ключевым направлениям программы относится разработка масс-спектрометров (устройство для исследования компонентов, из которых состоит вещество. — «Известия»), вакуумного и криогенного оборудования, оборудования для геномных исследований и микроскопии, — рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Аппаратное шествие Фото: Getty Images/SolStock

До последнего времени около 90% научных приборов в России были иностранного производства . На их приобретение тратили до $1 млрд в год, сообщили «Известиям» в Госдуме . Однако производители из недружественных стран ушли с российского рынка из-за санкций . Исчезла возможность не только закупать новое, но и обслуживать имеющееся оборудование. Его ресурса, по оценкам экспертов, хватит еще на пять-семь лет.

— Самое важное сейчас — наладить связи между учеными и производителями оборудования, обеспечить бесперебойное финансирование новых разработок, тестирование образцов и оперативный запуск производства. Вместе с Минобрнауки мы заложили в проект бюджета необходимые средства на программу, поскольку считаем ее стратегической, — добавил Александр Мажуга.

В рамках программы конструировать приборы будут в пяти вузах: МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИЭТе и «Сколтехе» , указано в презентации проекта (есть в распоряжении «Известий»). Как сообщили в ГД, уже проработан перечень из 92 самых необходимых российским ученым устройств .

Аппаратное шествие Фото: Getty Images/skynesher

Среди разработчиков распределили задачи по производству приборов в десяти научных сферах. На создание первых 15 устройств уже выделен 1 млрд рублей , сообщили в «Известиям» в Минобрнауки. Там ожидают, что они будут разработаны к 2024 году.

— Уже в этом году мы запустили работы по 15 приборам, необходимым российским лабораториям. В рамках средств Минобрнауки России мы выделили 1 млрд рублей четырем ведущим университетам — МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, МИФИ, МИЭТу. Мы точно знаем, что там хорошие инженерные школы, отличные конструкторы. Мы понимаем, что они смогут эту задачу решить, — объяснил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук.

От медицины до телекоммуникаций

Специалисты МИФИ как участники программы разрабатывают измерительный комплекс для оценки характеристик телекоммуникационных систем . Его аналоги производят в других странах, но доступа у российских потребителей к ним нет, рассказал «Известиям» руководитель Центра инженерных разработок НИЯУ МИФИ Владимир Клоков. Прибор используют для верификации систем и отработки алгоритмов в стандартах передачи данных GSM, 3G, LTE, 5G. Также его можно применять в квантовых вычислениях, технологиях космического назначения, биомедицине и других отраслях.

— Организовать производство в России — очень сложная задача. У нас серьезные ограничения на импорт комплектующих. Есть определенные компоненты, которые тяжело импортозаместить. Например, вычислительные средства. Но мы должны заместить не только сам прибор, но и компонентную базу . Ключевые элементы мы либо делаем сами, либо используем отечественные составляющие, которые есть или разрабатываются. И алгоритмы работы этого прибора мы тоже делаем сами, — сказал Владимир Клоков.

Аппаратное шествие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Практика показывает, что потребности потенциальных покупателей системы гораздо выше расчетных и с учетом запросов иностранных потребителей емкость рынка может достичь 20–30 устройств в год. По данным разработчиков, аналогичные комплексы иностранного производства стоят порядка $500 тыс., поэтому бизнес может оказаться крайне выгодным .

Также специалисты вуза разрабатывают масс-спектрометр для молекулярного анализа сложных химических веществ. Эти приборы применяют в медицине — например, для обследования новорожденных, анализа содержания витаминов в крови человека, изучения метаболизма лекарств и других тестов. В фармацевтике устройство необходимо на стадии разработки препаратов, а также для контроля качества медикаментов, представленных на рынке. С помощью спектрометра проводят экспертизу продуктов питания, которые продаются в магазинах. Многие ГОСТы содержат характеристики, которые можно определить только с применением устройства.

— Стоимость аналогичных зарубежных приборов — это сотни тысяч долларов . До этого года в Россию поступало от 50 до 70 единиц в год . Но это немного. Российский рынок — только часть мирового, который составляет несколько миллиардов долларов, — сказал главный научный сотрудник лаборатории «Прикладная ионная физика и масс-спектрометрия» НИЯУ МИФИ Алексей Сысоев.

Аппаратное шествие Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Специалисты МФТИ отвечают за метрологическое обеспечение разрабатываемой аппаратуры, то есть за точность множества измерительных устройств, их соответствие эталонным значениям, наличие расходных материалов, мер и стандартных образцов.

— Наша задача — гарантировать точность измерений разрабатываемого оборудования по всем направлениям программы, — пояснил заведующий кафедрой «Нанометрология и наноматериалы» МФТИ Андрей Батурин.

3 ноября в МФТИ подпишут соглашение «Научное приборостроение» между «Физтехом», МИФИ, МГТУ им. Баумана, МИЭТом и «Сколтехом», которые объединили свои усилия для реализации программы.

«Известия» обратились с запросами в МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИЭТ и «Сколтех», но там отказались отвечать на вопросы до подписания соглашения.

