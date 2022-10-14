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Кадровое безрыбье: что происходит в стране с микроэлектроникой и фотоникой

Вузы выпускают тысячи специалистов в год, но они не пользуются спросом
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Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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12 октября в Москве на базе информационно-образовательного комплекса «Техноград» прошла конференция по микроэлектронике и фотонике. Две наукоемкие промышленные отрасли в России серьезно страдают от недостатка кадров. С одной стороны, в стране выпускают несколько тысяч специалистов в год, что должно закрывать потребности рынка, с другой — знания и навыки выпускников часто не соответствуют потребностям предприятий. К тому же компетенции быстро устаревают, и их нужно постоянно поддерживать — далеко не все вузы успевают обновлять учебные программы. Участники встречи обсудили, что делать в этой ситуации и как в России готовить крепких ученых и инженеров. «Известия» собрали основные тезисы конференции.

Кадровый голод

В середине сентября Минпромторг подготовил обновленную концепцию госполитики по развитию российской микроэлектроники до 2030 года. В ней он перечислил самые острые проблемы в отрасли. В ведомстве признали, что технологии в России отстают от мирового уровня на 10–15 лет, производственных мощностей не хватает, а процессы проектирования и выпуска продукции критически зависят от других стран.

В итоге рынок невозможно обеспечить необходимой электроникой, он малопривлекателен для инвесторов, производить компоненты в России дорого, а самое главное — в стране угрожающе не хватает квалифицированных кадров. При этом объем рынка полупроводников в мире в 2021 году впервые превысил $500 млрд и продолжает стремительно увеличиваться.

Примерно то же происходит в фотонике — широкой области знаний, которая применяется во многих сферах человеческой деятельности (чаще всего это лазерные технологии).

«Сейчас наш департамент, столичное правительство, очень активно занимается развитием микроэлектроники и фотоники в Москве. Приняты соответствующие решения на всех уровнях власти, и дан старт комплексному и всестороннему развитию этого направления. Безусловно, для такой масштабной работы требуются кадры. Они являются основой для функционирования этого направления, развития промышленных предприятий, создания новых продуктов и масштабирования», — рассказала заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.

По словам президента Лазерной ассоциации, руководителя секретариата технологической платформы «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии — фотоника» Ивана Ковша, рынок фотоники в мире больше, чем микро- и наноэлектроники, и в прошлом году составил $750 млрд.

Он отметил, что отрасль растет на 15–20% в год, однако в России она развивается довольно медленно: количество предприятий, специализирующихся на фотонике, за последние четыре года почти не изменилось, а число отраслевых и академических НИИ даже снизилось. Существенно больше не стало и университетов, и малых предприятий. Рост показали только медицинские НИИ.

Ковш подчеркнул, что в России до сих пор нет госпрограммы, стимулирующей практическое освоение технологий фотоники. К тому же, несмотря на усилия вузов, дефицит специалистов никуда не исчезает.

«Кадровая проблема стоит очень остро, может, даже острее, чем нехватка оборотных средств. Мы провели опрос в сентябре: 40% больших предприятий просят помощи Лазерной ассоциации в привлечении нужных кадров и повышении квалификации. Среди малых предприятий — каждое пятое. При этом, по данным Минобрнауки, мы принимаем в вузы на профильные специальности примерно 5–6 тыс. человек в год. Казалось бы, все кадровые проблемы должны быть быстро решены. А наши организации отмечают, что кадров не хватает, а те, что есть, их не удовлетворяют», — сказал эксперт на конференции.

По его словам, главная проблема специалистов заключается в том, что предложение, с которым учебные заведения выходят на рынок, не соответствует спросу.

Степанова, в свою очередь, добавила, что 12 сентября было подписано соглашение о реализации программы подготовки технических кадров по направлению «Микроэлектроника и фотоника». По ее словам, эти сферы должны стать одними из самых прорывных в Московской технической школе.

Студенты и бизнес

В последние годы «период полураспада инженерных знаний», то есть время востребованного существования технологий, значительно сократился, подчеркивает директор Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ «Московский инженерно-физический институт» Андрей Кузнецов.

«Если в начале прошлого века он был 30–35 лет, и можно было спокойно подготовить инженера на основе существующих знаний, и он уходил на пенсию с этими знаниями, то конец XX — начало XXI века говорит о том, что невозможно учить человека некой деятельности, связанной с технологиями, потому что они устаревают еще на этапе образования».

Он отметил, что в обучении нужно делать упор на создании не технологии, а конечного продукта, так как технология — понятие довольно неопределенное, а нацеленность на результат повышает мотивацию студентов. Молодых людей, добавил Кузнецов, нужно учить учиться и получать от этого удовольствие.

«Мы не знаем, чем наши студенты будут заниматься через пять лет. Мы готовим их под еще не существующие рабочие места. Это очень сложно, ответственно для университета. С другой стороны, это крайне важно, потому что сейчас мы формируем те кадры, которые должны войти в эту область инженерии и в основном возглавить», — отметил эксперт.

По его словам, хорошо работают дополнительные образовательные проекты в университетах, игры, хакатоны, направленные на решения конкретных практических задач, чтобы студенты понимали, для чего учатся, и не теряли азарта.

Но взаимодействие предприятий и вузов налажено недостаточно. Из-за этого компании часто не работают с молодыми людьми, пока они учатся, а студенты нередко даже не знают о существовании крупных игроков, которые могли бы стать их будущими работодателями. К тому же предприятия и вузы считают ключевыми разные направления подготовки студентов и возникает разрыв, отмечает директор по развитию экосистемы консорциума «Телекоммуникационные технологии» Ольга Кожуховская.

Крайне важно, по ее мнению, развивать не только жесткие (hard skills), но и мягкие навыки (soft skills). К примеру, навык учиться самостоятельно, о котором говорил Андрей Кузнецов, — один из принципиальных для работодателей, что подтверждается в опросах. Но не только он.

«Мы смотрели, кого ждут предприятия. Понятное дело, все хотят получить кадры, которые умеют всё и сразу, но так не бывает. Студент сначала должен обучиться в вузе, попробовать себя в различных направлениях, выбрать, что ему хочется, и уже от этого отталкиваться. В конечном итоге предприятия прекрасно понимают, что основная задача человека, который приходит в отрасль, — научиться работать в команде. Выпускник должен понимать, что он участник определенного процесса, цепочки».

Во многих вузах студентам помогают трудоустроиться еще во время обучения либо поощряют это, отметила Кожуховская. Такая работа тоже важна: она позволяет студентам погрузиться в реальные производственные задачи. Но и бизнесу необходимо плотнее работать с молодыми людьми — не ограничиваться проведением хакатонов и постоянно стремиться обеспечивать их реальной учебной практикой.

Отток кадров

Особое внимание нужно уделить удержанию молодых специалистов в России, считает генеральный директор компании «ТермоЛазер» Дмитрий Чухланцев. Тем более другие страны, например Китай, тратят значительные средства для привлечения иностранных ученых и инженеров.

По его словам, важно создавать в России, в том числе в вузах, компонентные базы, чтобы можно было реализовывать научно-технические задумки в собственной стране, а не за рубежом. Сейчас дешевле приехать с разработками в Китай и изготовить конечный продукт там, так как отечественный рынок комплектующих слишком сильно зависит от импорта и санкций.

«Китай на сегодняшний день — мировой лидер в области микроэлектроники и фотоники, развиты практически все основные направления. Можно прийти с нашим техническим заданием, с конструкторской документацией, с пониманием решения задачи — и сделать. Там можно практически всё, можно скопировать любую технологию, но у них нет возможности придумать. Это то, что осталось со времен СССР в России, — наша научная и технологическая школа. Поэтому в Китае очень сильны запросы на создание международных интернациональных команд с приглашением специалистов из России, Израиля, Европы, Америки и так далее. Для них это очень хорошо, но это не должно привести к оттоку наших кадров».

В целом участники конференции согласны: чтобы решить проблему кадрового голода, нужно менять подход к образованию, постоянно актуализировать программы, следить за спросом на рынке и давать студентам возможность практиковаться как можно раньше и в условиях, как можно более приближенных к реальным. Но в отрасли нужен комплексный подход — без наращивания производства, закупки необходимого оборудования и финансирования научных разработок одних кадров будет мало.

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