Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал работу расчета самоходных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», состоящего из мобилизованных граждан.

Как отметил журналист, расчет работает быстро и слаженно, словно не первый месяц на передовой.

«Боеприпасов достаточно. Боевой дух бодрый, все готовы работать днем и ночью», ― поделился военнослужащий с позывным «Кочевник».

По словам корреспондента, на запорожском направлении было замечено скопление украинских военных. После чего на позиции была направлена батарея РСЗО «Град». Отмечается, что противник находился в 15 км от российских войск. Целью «Градов» стала живая сила и техника противника.

Последнюю попытку прорвать оборону армии РФ в этом месте украинские войска предприняли 14 сентября, в итоге лишились танков.

«Силами 65-й механизированной бригады, а именно танковым батальоном и подразделениями на БТР (противник. ― Ред.) был остановлен, разгромлен и вынужден отойти на исходные рубежи», ― рассказал командир артиллерийского подразделения Владимир.

Сообщается, что помимо расчетов РСЗО «Град» на запорожском направлении применяется и ствольная артиллерия, которая ведет огонь по укреплениям противника.

Точность расчетов на позициях зависит от работы разведки и штаба. Выигрывает тот, кто быстрее заметил противника и вычислил его координаты. В этом деле российским артиллеристам нет равных.

Ранее, 23 октября, Минобороны опубликовало кадры работы РСЗО «Град». Отмечается, что установки за 20 секунд выпускают по 40 снарядов. После каждого залпа происходит смена позиций, так как по просчитанной траектории может прилететь ответный снаряд.

20 октября корреспондент «Известий» Александр Сафиулин оценил боевую мощь РСЗО «Град», которые работают по украинским укрепрайонам под Авдеевкой в ДНР. Он указал, что после получения разведданных расчеты «Градов» выпускают снаряды меньше чем за минуту и у противника нет шанса на смену позиции.

До этого, 10 октября, российские войска ударили из «Градов» по скоплению живой силы и техники украинских националистов. Несколько машин националистов были повреждены, личный состав понес потери убитыми и ранеными.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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