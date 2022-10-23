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Минобороны опубликовало кадры работы РСЗО «Град» по позициям ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты самоходных реактивных систем залпового огня «Град» шестого Казачьего полка армейского корпуса народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжают уничтожать позиции украинских боевиков. Как это происходит показало Минобороны в воскресенье, 23 октября.

Цели противника эффективно подавляются огнем реактивных систем залпового огня. Реактивные снаряды поражают районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи, а также командные пункты и фортификационные сооружения противника.

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Отмечается, что установки за 20 секунд выпускают по 40 снарядов. После каждого залпа происходит смена позиций, так как по просчитанной траектории может прилететь ответный снаряд.

Ранее, 20 октября, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин оценил боевую мощь РСЗО «Град». Он указал, что после получения разведданных расчеты «Градов» выпускают снаряды меньше чем за минуту и у противника нет шанса на смену позиции.

10 октября российские войска ударили из «Градов» по скоплению живой силы и техники украинских националистов. Несколько машин националистов были повреждены, личный состав понес потери убитыми и ранеными.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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