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Российский боксер Папин победил боснийца Бельо техническим нокаутом

Российский боксер Папин победил в Москве боснийца Бельо
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россиянин Алексей Папин 29 октября победил боснийца Дамира Бельо техническим нокаутом во втором раунде. Поединок прошел в Москве.

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Для 35-летнего Папина эта победа стала 15-й в карьере, 14 из них нокаутом. При этом на счету боксера только одно поражение, сообщает «Спорт-Экспресс».

38-летний Бельо потерпел первое поражение в карьере после 26 побед.

Папин занимает первую строчку рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе до 90,7 кг.

Ранее, 27 мая, Алексей Папин нокаутировал черногорца Дилана Прашовича на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок продлился полтора раунда, за которые Прашович пять раз побывал в нокдауне.

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