Помять Илича: как Исмаилов разорвал оппонента-выскочку

Боксерский турнир Pravda, который проходит в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», получился богатым на события. Зрители увидели четыре конкурентных поединка, а в главном бою вечера очередное шоу устроил один из самых популярных российских бойцов MMA Магомед Исмаилов. Лысый Хищник сумел отомстить за Александра Шлеменко, вчистую разобравшись с его обидчиком Александром Иличем. Серб заявил, что выступить в полную силу ему помешало последствие болезни — не так давно он перенес коронавирус. Тем не менее он признал превосходство Исмаилова, который теперь начнет подготовку к бою с... Шлеменко. Вечер бокса можно было посмотреть на телеканале РЕН ТВ.

Рекордный гонорар и цирк

В конце августа Александр Илич приехал в Россию в статусе ноунейма, а уехал как человек, который за 20 секунд победил экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко. Дело было на турнире RCC в Екатеринбурге. Серб тогда заменил Магомеда Исмаилова, который не успевал восстановиться после операции. Вскоре Исмаилов набрал кондиции, попросил бой у главы промоушена Pravda Хетага Цопанова, тот предложил побоксировать Иличу, все ударили по рукам.

Александр решил не упускать момент: первое же поражение — и его хайп в России спадет. А тут он, по словам Цопанова, получил огромный гонорар — $150 тыс. Впрочем, гонорар Маги оказался еще больше — 30 млн рублей ($500 тыс.). Многие не поверили в эту сумму, но Цопанов уверяет: гонорар именно такой.

Помять Илича Боксеры Оланреваджу Дуродола и Магомед Исмаилов (слева направо) во время боя в рамках боксерского турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Pravda — промоушен, который проводит боксерские бои в ретростиле (перчатки из конского волоса). Так что и Исмаилов с Иличем бились по правилам бокса. Мага — базовый борец, но с неплохой ударной техникой. В 2019 году он уронил Вячеслава Василевского и перебил Артема Фролова, а в 2022-м на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» выиграл единогласным решением судей у Оланреваджу Дуродолы, бывшего претендента на чемпионство WBC в первом тяжелом весе. После боя нигериец, недоумевая, сказал, что ему выдали огромные перчатки и пообещали, что поединок будет выставочным — без объявления победителя. На сайте Boxrec этот бой отсутствует. Так или иначе Исмаилов проявил себя неплохо. Теперь предстояло выстоять против кикбоксера Илича.

Бились в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского. Внутри красовалась табличка «Осторожно, хищники!». А Магомед Исмаилов, как известно, имеет прозвище Лысый Хищник. Во время боя он вел себя как раз хищно, а вот Илич — травоядно. Хотя можно сказать, что это именно россиянин заставил его быть таким.

Все шесть

Бой состоял из шести раундов по три минуты. Илич выше Исмаилова на 14 см (189 против 175), и в первом раунде серб неплохо использовал свое преимущество в габаритах. Магомед бросался на него, пытаясь снести с удара, но Александр уворачивался. Правда, сам Илич если и атаковал, то бил мимо. Так что за счет большей активности раунд выиграл Исмаилов.

Во втором раунде Исмаилов стал еще агрессивнее, и это принесло плоды — несколько раз он попал плотно, даже серии разряжал. Илич же только и делал, что бегал из угла в угол, уклоняясь от наскоков соперника. При этом, как Исмаилов сказал после боя, в одном из эпизодов серб хорошенько по нему попал — именно во втором раунде.

Помять Илича Россиянин Магомед Исмаилов (слева) и серб Александр Илич в главном бою вечера на боксерском турнире Pravda Old School Boxing на арене Большого Московского цирка Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

В третьем раунде Магомед чуть сбавил темп, но всё равно это была охота хищника на травоядного. В четвертом раунде Илич явно замедлился, позволив Исмаилову рвать дистанцию с еще большей легкостью. Магомед доминировал, чередовал удары в голову и в корпус, у него многое получалось. В пятом раунде ситуация не изменилась, в шестом тоже. Убедительная победа Исмаилова единогласным решением судей. До боя были вопросы к его выносливости, но Лысый Хищник без проблем провел на ринге 18 минут и работал в высоком темпе.

— Спасибо за бой, — обратился Илич к своему сопернику. — Прости за то, как я выступил на этом бою, я бы хотел тебе показать больше, но у меня был коронавирус две недели назад, и я не тренировался. Я не был в своей лучшей форме, но я не отрицаю твоей победы.

— Несмотря на то что он 20 дней назад болел, мне было тяжело, — парировал российский боец. — Мне пришлось на максимум включаться в каждом раунде. Он контролировал меня, контролировал дистанцию, я видел его боксерский IQ.

Также Исмаилов заявил, что теперь хочет гонорар в 40 млн рублей, сообщил, что пишет книгу, а еще выкрикнул: «Саша, я иду за тобой!» Это было обращение к Александру Шлеменко. Их бой запланирован на декабрь, но его точная дата еще на назначена.

Бутылки на ринге

В других поединках вечера стоит отметить победу Расула Мирзаева. Ветеран MMA дебютировал в боксе и смог уверенно победить звезду кулачных боев из лиги Top Tog Николая Чибисова. Мирзаев выиграл все четыре раунда, нанеся серьезный урон оппоненту.

— Честно говоря, доволен собой, потому что по боксу в первый раз выступаю и первоначально притереться не мог, — резюмировал Расул Мирзаев. — А так, думаю, я на большее способен. Будет время — покажу.

Не менее зрелищным получилось противостояние российского кикбоксера Владислава Туйнова и экс-бойца UFC и BKFC Джулиана Лейна. В первом же раунде россиянин начал моментально обострять джебами обстановку на ринге. Он дал понять Лейну, что легкой прогулки на ринге не будет. Джулиан же в ответ оформил хорошую серию по Туйнову. Лейн стоял на выгодной для Владислава дистанции. Россиянин пропускал удары, но в ответ наказал противника тремя джебами. Джулиан пропустил достаточно мощные удары по туловищу. Второй раунд продлился недолго. После нескольких разменов Туйнов одним ударом уложил Лейна на ринг, победив нокаутом.

Фото: PRAVDA Российский боец ММА Мирзаев победил Чибисова в боксерском поединке

— У меня не было мыслей о сопернике, я не изучал его, — признался Владислав Туйнов. — Я знал, что моя задача — показать максимальный уровень, классический бокс, который я отрабатывал со своим тренером. Это получилось. Я не думал о нокауте, а искал его. Потихоньку подбирался. Мы понимали, что этот левый боковой может хорошо пройти, и всё получилось. Мне понравилось.