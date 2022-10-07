Заставить Илича: Исмаилов обещает одолеть обидчика Шлеменко

На арене Большого Московского цирка 7 октября состоится боксерский турнир Pravda. Его неожиданно возглавит поединок между бойцами ММА — Магомедом Исмаиловым и Александром Иличем. Бойцы едва не подрались уже на пресс-конференции. Интересно и то, насколько они будут конкурентны по правилам бокса. В этой дисциплине у обоих не так много опыта. Исмаилов и Илич получат рекордные для российских промоушенов гонорары. Наверняка этот заставит спортсменов выложиться на 100%, чтобы сохранить текущую востребованность. Среди других боев карда особенно интересен дебют на боксерском ринге скандального российского представителя MMA Расула Мирзаева. Вечер бокса можно будет посмотреть на телеканале «РЕН ТВ».

Сложная организация

Александр Илич стал известен в России 26 августа этого года, когда за 20 секунд победил техническим нокаутом Александра Шлеменко. «Шторм» ринулся вперед, Илич выбросил колено, российский боец упал, серб начал добивать, и рефери остановил бой. Магомед Исмаилов был на том поединке, зашел в клетку и перекинулся парой фраз с Иличем. Потом они встретились и за пределами кейджа. Но тогда слабо верилось, что их бой реален.

Фото: РЕН ТВ Боец Александр Илич против Александра Шлеменко

Тем не менее промоушен Pravda рискнул его организовать. Причем, по словам главы лиги Хетага Цопанова, он заплатит бойцам грандиозные гонорары: Исмаилов получит 30 млн рублей (порядка $500 тыс. по текущему курсу), Илич — $150 тыс. Подробности рождения данного поединка Цопанов рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

— Главным боем вечера планировался поединок Джулиана Лейна и Владислава Туйнова, — отметил руководитель Pravda. — Матчмейкер привел ко мне Лейна и сказал: «Давайте посмотрим — американец, выступал в Bare Knuckle, идет вперед, рубака». А у нас на тот момент уже был Туйнов. И под него Лейн подходил идеально. Отличный главный бой. И тут я узнаю, что Лейн должен драться на Harcdcore [незадолго до нашего турнира]. Я подумал: «А вдруг он проиграет? Вдруг его вырубят? Мы не можем ориентироваться на такой главный бой». Решил сделать что-то покруче. И тут мне позвонил Исмаилов, сказал: «Я на пике, хотел бы выскочить. А то уже стены ломаю, биться хочу. Дай мне кого-нибудь». Хотел дать ему Райана Форда — с Чудиновым боксировал. А потом мы вспомнили про «Джокера» (прозвище Илича. — «Известия»). Загорелись идеей, всех на уши подняли — и договорились.

На прошлой неделе прошла пресс-конференция, посвященная бою. Исмаилов сказал, что съест Илича, так как «любит оленину», а еще назвал себя Бэтменом. Серб ответил так: «Ты слишком жирный для Бэтмена». После пресс-конференции, во время дуэли взглядов, случилась потасовка — Исмаилов схватил соперника за шею, тот освободился, взял бутылку с водой и облил Магомеда. Драку предотвратил Цопанов, стоявший между бойцами. Причем для Исмаилова это была уже вторая потасовка за день — несколькими часами ранее он подрался в студии РЕН ТВ с бывшим бойцом UFC Майком Перри.

Только без ног Боец Владислав Туйнов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Самое интересное: несмотря на то что Магомед говорил на пресс-конференции, это был их выбор, это было их предложение — устроить боксерский матч, — сказал в интервью «Известиям» Александр Илич. — Потому что они боятся моего главного оружия — ударов ногами. А так я готов драться по любым правилам, главное — заплатите мне. Будь то на голых кулаках на парковке, будь то борцовский матч, я готов на всё. Я не буду пытаться нокаутировать его в первом раунде, я буду пытаться перебоксировать его на протяжении всех раундов и нокаутировать в шестом.

— Что я с буду делать с Иличем? Отбивную, — кратко резюмировал свои планы «Известиям» Исмаилов.

Четыре сражения

Фаворита поединка назвать сложно. Базовый кикбоксер Илич еще ни разу не дрался по правилам бокса. У Исмаилова был боксерский поединок — против опытного Оланреваджу Дуродолы, причем Магомед тогда, в феврале 2022-го, победил единогласным решением судей. Популярно мнение, что нигериец специально не боксировал во всю силу. Исмаилов с этим категорически не согласен.

Интересно, что Магомед никогда не позиционировал себя как сильного ударника. Провести тейкдаун, а потом забить в партере — вот его стихия. Впрочем, у Исмаилова были удачные перформансы в стойке и в ММА — например, в 2019-м он нокаутировал Вячеслава Василевского и перебил Артема Фролова.

Только без ног Боксеры Оланревадж Дуродола и Магомед Исмаилов (слева направо) во время боя в рамках боксерского турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Я уверен, что у Магомеда может всё получиться, — рассказал «Известиям» бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю. — Мы с ним обсудим нюансы боя, создадим план, как делали в прошлый раз, когда он боксировал с Дуродолой. Шансы на победу достаточно высокие.

Другие бои главного карда также заслуживают внимания. В боксе дебютирует Расул Мирзаев, один из самых известных и неоднозначных российских бойцов ММА. Сейчас ему уже 37 лет, лучшие годы карьеры давно позади, и теперь Расул, когда-то считавшийся одним из самых перспективных российских бойцов, решил податься в бокс. Говорят, что у него по-прежнему всё в порядке с таймингом и со скоростью. А вот удары Расул стал видеть хуже, из-за чего и проиграл три последних боя в АСА нокаутами. Соперник Мирзаева — звезда кулачных боев из лиги Top Tog, боксер Николай «Чибис» Чибисов.

Заставить Илича Николай Чибисов, российский боец, кандидат в мастера спорта по боксу, участник турнира во время процедуры официального взвешивания в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Монсон» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мы провели отличный тренировочный лагерь, — отметил Николай Чибисов. — Ожидания — показать себя, провести красивый бой, чтобы в меня влюбилась новая аудитория, боксерская. Расул? Ну раньше был легендой… Знаю, что он стоял у истоков ММА в России. Один, возможно, из самых ярких бойцов российского ММА. За его карьерой не следил, потому что с детства следил больше за боксом, а ММА не интересовался. Но знаю, что он волевой, хороший, сильный соперник.