Минутная неготовность: Гассиев победил за 70 секунд, Шлеменко проиграл за 20

Сразу несколько больших боев состоялось вечером 26 августа. В Белграде главная надежда российского бокса в супертяжелом весе Мурат Гассиев нокаутировал американца Карлоуса Уэлча, а в Екатеринбурге на турнире RCC 12 по MMA экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко неожиданно проиграл сербу Александру Иличу . Все решилось в первые секунды первого раунда, но россиянин оказался недоволен судейством. Быстро закончился и соглавный бой в столице Свердловской области — Иван Штырков подтвердил, что сейчас находится на пике карьеры. Оба этих события можно было эксклюзивно увидеть на телеканале РЕН ТВ .

Конец диеты?

Мурат Гассиев после июля 2018 года и до поединка в столице Сербии провел лишь два боя, и они получились для него довольно легкими . Если Михаэль Валлиш продержался четыре раунда, то Нури Сефери упал уже в середине первого. На этот раз соперником 28-летнего бывшего чемпиона мира крузервейте по двум версиям был 42-летний американец Карлоус Уэлч.

Минутная неготовность_1 Мурат Гассиев и спортсмен из Германии Михаэль Валлиш во время поединка за титул чемпиона WBA Asia в тяжелом весе на вечере профессионального бокса «Бойцовский клуб РЕН ТВ». 2021 год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Уэлч вышел в ринг, имея неплохой рекорд (21-2), но смущало, что первый профессиональный бой он провел лишь в 37 лет, а дрался в основном не в США, а в Латинской Америке . Опасения за уровень оппозиции оказались не напрасными. Гассиев сразил Уэлча первым же плотным ударом — правым боковым. Бой продлился лишь 70 секунд .

— У Мурата был большой перерыв между боями, и ему надо почувствовать ринг, соревновательный процесс , — подчеркнул РЕН ТВ призер Олимпийских игр Михаил Алоян. — Это же немаловажно. Поэтому сейчас он вкатился, все в форме, чувствует себя хорошо. Дальше будут посерьезнее соперники, возраст у него, в принципе, молодой, позволяет идти к еще большим вершинам. Поэтому не все сразу, погодите немного.

Минутная неготовность_2 Момент нокаута Карлоуса Уэлча Муратом Гассиевым во время боя в Белграде Фото: РЕН ТВ

Со стороны складывается впечатление, что с карьерой Мурата нужно срочно что-то делать. С «мешковой диеты» (когда против тебя выходит заведомо слабый соперник) пора уже слезать . Это, конечно, вопрос не к боксеру — он сам не рад таким противникам, а к его команде.

Неидеальный «Шторм»

Александр Шлеменко потерпел самое быстрое поражение в карьере. И, можно сказать, самое болезненное . Да и вообще он никогда так не проигрывал. Чтобы соперник оказывался сзади, добивал, и рефери останавливал поединок.



Российский боец Вячеслав Василевский, бывший соперник Шлеменко, проигравший ему дважды в 2016 году, назвал Илича мешком из Европы. Утверждение странное, учитывая, что серб достаточно высоко котировался KSW (рекорд — 2-2), да и вообще уровень ММА в Европе за последние годы сильно подтянулся. Ну, а Шлеменко — не молодеет. Ему уже 38. И драться он стал не так часто, как когда-то. С 2020 года до этого дня Александр провел лишь два боя: победил единогласным решением судей Марсио Сантоса и Артура Гусейнова. И это были далеко не самые яркие победы.



Илич — базовый кикбоксер, Шлеменко тоже любит зарубиться, так что ожидался бой в стойке. Омич пошел вперед, но почти сразу напоролся на удар коленом в прыжке — точно в подбородок. «Шторма» повело, серб добавил удар левой рукой. Шлеменко упал на колени, соперник начал его добивать, и рефери остановил поединок. Победа Илича за 20 секунд .

Минутная неготовность_3 Александр Илич нокаутирует Александра Шлеменко во время поединка на турнире по смешанным единоборствам RCC 12 в Екатеринбурге Фото: ТАСС/Донат Сорокин



После боя Шлеменко заявил журналистам, что считает остановку поединка преждевременной.

— Это не мой день, я считаю, — сказал он. — Вспоминая бой в Челябинске (поражение ТКО от Бруно Силвы в 2018 году в М-1. — «Известия»), я хотел пообщаться с рефери, но он не пришел в раздевалку. Были мысли сказать ему: «Ну не лезь раньше времени, не лезь» .

Также опытный боец назвал причины своего поражения.

— Недонастроился, недорасслабился. Сейчас посмотрел повтор: спору нет, я удар пропустил, я его не видел, но я начал подниматься. Рефери надо отдавать отчет в том, что у меня 75 профессиональный боев, все-таки я не новичок. И я выхожу сюда не просто та к. Но мне в очередной раз не дали попробовать вернуться после пропущенного удара, — резюмировал Шлеменко.

В сентябре он выступит на турнире своего промоушена в Омске (соперник еще неизвестен), а в декабре в RCC запланирован его бой с Магомедом Исмаиловым. Теперь Шлеменко еще хочет и реванш с Иличем.

— Пока он не вписывается [в график], но я хотел бы повторить эту историю. Но попросил бы другого рефери, — подчеркнул «Шторм».

Минутная неготовность_4 Александр Шлеменко после боя с Александром Иличем на арене «Уралец» в Екатеринбурге Фото: ТАСС/Донат Сорокин