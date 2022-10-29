Колумнист Spiegel задал Штайнмайеру три вопроса после визита на Украину

Колумнист немецкого издания Der Spiegel Томас Фишер в своей статьей от 28 октября задал президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру несколько вопросов после его визита на Украину. В частности, журналист счел подозрительной ситуацию, когда лидеру ФРГ пришлось прятаться в бомбоубежище.

25 октября Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. Сообщалось, что из-за воздушной тревоги политик провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области.

Фишер заметил, что на кадрах президент выглядит спокойными. Более того, он указал на странное совпадение, по которому Штайнмайер перед объявлением тревоги оказался рядом с убежищем.

Автор поинтересовался у немецкого лидера, уведомила ли Германия Россию о его приезде на Украину.

«Если нет, почему? Если да, что ответила Россия?» — добавил колумнист.

Во втором вопросе журналист поинтересовался, был ли украинский город атакован российской армией, и если да, то сильно ли он пострадал.

«Почему ни немецкие, ни украинские СМИ не сообщили о причине, серьезности и последствиях авианалета на Корюковку?» — поинтересовался Фишер.

Третий вопрос звучит так: обсуждали ли Киев и Берлин возможность беседы президента Германии с жителями Корюковки в подвале.

Резюмируя, журналист назвал вопросы логичными и потребовал от немецких властей дать на них ответ. Более того, если подозрения окажутся небезосновательными, то президент Германии поставил себя в неловкое положение, выступив актером в украинской пропаганде.

25 октября, после необъявленного визита Штайнмайера на Украину, лидер Германии пообещал дальнейшую всестороннюю поддержку со стороны Берлина.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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