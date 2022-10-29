Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Энергодара
Мир
В Италии прошли митинги против антироссийских санкций
Мир
Минобороны заявило об участии ВМС Британии в подрыве «Северных потоков»
Мир
В ООН заявили о контакте с Россией по приостановке участия в зерновой сделке
Происшествия
Храм Святых Новомучеников в Донецке поврежден обстрелом со стороны ВСУ
Мир
МИД РФ проработает шаги в связи с причастностью британцев к теракту в Севастополе
Общество
Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки на Севастополь
Спорт
«Динамо» со счетом 6:1 разгромило «Химки» в матче РПЛ
Армия
В ЛНР заявили об успешном продвижении российских войск под Артемовском и Соледаром
Мир
Захарова заявила о прямом участии британских специалистов в атаке на Севастополь
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильных порывах ветра 30 октября
Мир
В Латвии разрушили часть мемориала «Курган Дружбы» на границе с Россией

Колумнист Spiegel задал Штайнмайеру три вопроса после визита на Украину

Колумнист Spiegel Фишер задал президенту Штайнмайеру три неудобных вопроса после визита на Украину
0
Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Колумнист немецкого издания Der Spiegel Томас Фишер в своей статьей от 28 октября задал президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру несколько вопросов после его визита на Украину. В частности, журналист счел подозрительной ситуацию, когда лидеру ФРГ пришлось прятаться в бомбоубежище.

Кто так обзывается: между Киевом и Берлином разразился скандал
Как он отразится на внутренней политике ФРГ

25 октября Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. Сообщалось, что из-за воздушной тревоги политик провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области.

Фишер заметил, что на кадрах президент выглядит спокойными. Более того, он указал на странное совпадение, по которому Штайнмайер перед объявлением тревоги оказался рядом с убежищем.

Автор поинтересовался у немецкого лидера, уведомила ли Германия Россию о его приезде на Украину.

«Если нет, почему? Если да, что ответила Россия?» — добавил колумнист.

Во втором вопросе журналист поинтересовался, был ли украинский город атакован российской армией, и если да, то сильно ли он пострадал.

«Почему ни немецкие, ни украинские СМИ не сообщили о причине, серьезности и последствиях авианалета на Корюковку?» — поинтересовался Фишер.

Третий вопрос звучит так: обсуждали ли Киев и Берлин возможность беседы президента Германии с жителями Корюковки в подвале.

Резюмируя, журналист назвал вопросы логичными и потребовал от немецких властей дать на них ответ. Более того, если подозрения окажутся небезосновательными, то президент Германии поставил себя в неловкое положение, выступив актером в украинской пропаганде.

25 октября, после необъявленного визита Штайнмайера на Украину, лидер Германии пообещал дальнейшую всестороннюю поддержку со стороны Берлина.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022