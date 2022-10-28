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Ведущий Fox News раскрыл цели США по использованию Украины

Ведущий Fox News Карлсон: демократы используют Украину только для достижения своих амбиций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Демократическая партия США использует конфликт на Украине только лишь для достижения своих внутриполитических амбиций. Об этом заявил 26 октября ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон, указав, что сама Украина от демократии очень далека.

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«Откуда по-настоящему берется эта поддержка Киева? Демократия здесь точно ни при чем, ведь Украина — страна, конечно, не демократическая, до демократии ей очень далеко», — отметил Карлсон.

Журналист привел в пример письмо президенту США Джо Байдену, которое направили представители либерального крыла в Демократической партии, где говорилось о необходимости начать прямые переговоры с Россией для решения конфликта на Украине.

«Послание вроде бы вполне разумное, однако оно взбесило спонсоров демократов, в том числе и среди военных подрядчиков. Поэтому эти так называемые прогрессисты сразу же отозвали письмо, а затем возложили всю ответственность на свой аппарат и назвали случившееся ошибкой», — добавил ведущий.

Ранее, 26 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отзыв письма конгрессменов президенту США Джо Байдену, в котором содержался призыв к дипломатии с Россией для прекращения конфликта на Украине, назвав происшедшее «виражами демократии». По мнению дипломата, США выстроили уникальную систему для того, чтобы демократия у них «процветала», когда ветви власти не могут давить друг на друга, находясь на равноудалении. Однако при этом каждая из них остается равноприближенной к людям, создавая четкую сетку гарантий, чтобы демократии и свободе ничто не могло угрожать.

24 октября 30 представителей Демократической партии США призвали администрацию Байдена изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией. Они выразили обеспокоенность отсутствием регулярных переговоров между США и Россией, направленных на прекращение конфликта.

На следующий день инициатор письма член палаты представителей от Вашингтона Прамила Джайпал заявила о решении отозвать свое письмо Байдену. Она заявила также, что опубликованное письмо создало ложное впечатление о том, что часть демократов выступают против масштабной помощи Украине.

27 октября президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос указала, что США рискуют потерять контроль над Европой в случае победы России в конфликте на Украине. По ее словам, ошибка европейских стран касательно ситуации вокруг Украины заключается в неспособности понять, что США используют их для долгосрочного ослабления России.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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