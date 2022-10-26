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Захарова назвала «виражами демократии» отзыв письма конгрессменов США об Украине

Захарова указала на то, что отзыв письма конгрессменов Байдену об Украине говорит о несовершенстве демократии США
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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 октября прокомментировала отзыв письма конгрессменов президенту США Джо Байдену, в котором содержался призыв к дипломатии с Россией для прекращения конфликта на Украине, назвав происшедшее «виражами демократии».

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«Виражи демократии. Вы же знаете — это свобода слова, принципиальность позиции, это отстаивание прав избирателей. Это то, о чем мы говорим постоянно. К этому всё это и относится. Это еще и про разделение властей. Помните, check and balance? То, чем всегда гордились Соединенные Штаты Америки», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

По мнению дипломата, США выстроили уникальную систему для того, чтобы демократия у них «процветала», когда ветви власти не могут давить друг на друга, находясь на равноудалении. Однако при этом каждая из них остается равноприближенной к людям, создавая четкую сетку гарантий, чтобы демократии и свободе ничто не могло угрожать.

«Это из этой серии», — отметила Мария Захарова.

Ранее, 24 октября, сообщалось, что 30 представителей Демократической партии США призвали администрацию Байдена изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией. Они выразили обеспокоенность отсутствием регулярных переговоров между США и Россией, направленных на прекращение конфликта.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что в администрации президента США знают об этом письме и ценят обеспокоенность конгрессменов происходящим на Украине.

На следующий день инициатор письма член палаты представителей от Вашингтона Прамила Джайпал заявила о решении отозвать свое письмо Байдену. Она заявила также, что опубликованное письмо создало ложное впечатление о том, что часть демократов выступают против масштабной помощи Украине.

25 октября газета The Washington Post со ссылкой на анонимного украинского чиновника сообщила о беспокойстве со стороны Украины письмом американских либералов в адрес президента США, которое в Киеве расценили как положительный сигнал для российского лидера Владимира Путина. При этом в Киеве заявили, что считают возможные переговоры с Россией «нежизнеспособным» предложением.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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