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Демократы призвали Байдена изменить подход к конфликту на Украине

WP: американские конгрессмены призвали Байдена к переговорам с Россией по Украине
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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
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30 представителей Демократической партии США призвали администрацию американского президента Джо Байдена изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает The Washington Post со ссылкой на письмо конгрессменов.

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В письме, инициатором которого стала член палаты представителей от Вашингтона Прамила Джаяпал, Байдена призвали предпринять активные дипломатические усилия, которые создадут почву для выработки условий прекращения огня на Украине.

Кроме того, демократы выразили обеспокоенность отсутствием регулярных переговоров между США и Россией, направленных на прекращение конфликта. Отмечается, что «альтернативой дипломатии является затяжная война».

Как отмечает издание, однопартийцы Байдена впервые призывают изменить подход к конфликту на Украине. Это требование может затруднить усилия американского лидера в обеспечении поддержки Киева. В то время как республиканцы уже пригрозили прекратить поставки вооружений Украине, если им удастся занять большинство в конгрессе после промежуточных выборов 8 ноября.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что в администрации президента США знают об этом письме и ценят обеспокоенность конгрессменов происходящим на Украине.

Однако, по словам Кирби, США не будут вести переговоров с Россией без участия Украины.

Также госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности США вести с Россией диалог при необходимости. Однако, по его словам, ситуация вокруг Украины указывает на то, что РФ «не желает участвовать в значимой дипломатии, а продолжает действовать в противоположном направлении».

До этого, 14 октября, Владимир Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США, отметив, что платформы для переговоров пока нет.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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