Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсон четырьмя ракетами из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в четверг, 27 октября, сообщили экстренные службы региона журналистам.

«Киевским режимом в 04:37 была предпринята попытка обстрела гражданской инфраструктуры города Херсона, выпустив четыре ракеты HIMARS, благодаря подразделениям ПВО все ракеты были сбиты», — говорится в сообщении.

Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале подтвердил попытку ВСУ обстрелять город.

Днем ранее Стремоусов заявил, что ВСУ предприняли безуспешную попытку прорвать оборону у села Давыдов Брод в Херсонской области. По его словам, части ВДВ при поддержке артиллерии 42-й мотострелковой дивизии сумели отразить все атаки, тем самым удержав позиции.

В тот же день он отмечал, что попытки ВСУ прорвать линию обороны на херсонском направлении безуспешны. Также Стремоусов развеял опасения по поводу сдачи Херсонской области.

24 октября заместитель губернатора региона отметил, что ВСУ ежедневно теряют на херсонском направлении по 200 человек. Стремоусов также указал на падение морального духа украинских военнослужащих. Кроме того, войска несут большие потери в технике.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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