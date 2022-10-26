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В Польше приняли резолюцию о признании властей РФ «террористическим режимом»

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Фото: Getty Images/NurPhoto/Contributor
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Сенат Польши единогласно принял резолюцию о признании властей России «террористическим режимом». Об этом сообщили 26 октября в пресс-службе парламента страны.

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«Сенат единогласно принял резолюцию о признании властей Российской Федерации террористическим режимом (инициатива группы сенаторов), в которой <...> призывает все страны поддержать мир, демократию и права человека, [а также] признать власти РФ террористическим режимом», — говорится в сообщении.

18 октября депутаты Рийгикогу (однопалатного парламента) Эстонии признали Россию государством–спонсором терроризма. Тогда член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил в беседе с «Известиями», что Эстония отказалась от советского прошлого в угоду Западу, а русофобию сделала одной из основных линий своей политики.

13 октября члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге приняли резолюцию о признании режима России «террористическим». Из 612 депутатов, числящихся в составе ассамблеи, на голосовании присутствовали только 100 человек. Из них за включение в текст поправки, которая называет российский режим террористическим, проголосовали 99 депутатов при одном воздержавшемся.

11 августа сейм Латвии признал РФ страной, якобы поддерживающей терроризм. Тогда в МИД РФ назвали незаконным заявление сейма Латвии. В министерстве подчеркнули, что оно грубо противоречит международному праву и нарушает принцип суверенного равенства государств (зафиксированном в пункте 1 ст. 2 устава ООН).

29 июня НАТО на саммите «большой двадцатки» в Мадриде официально назвало РФ основной угрозой своей безопасности. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что подготовка НАТО к противостоянию с Россией для Москвы не новость. По его словам, РФ давно рассматривают как внешнего врага, вокруг которого можно объединить союзников.

В МИД РФ заявили 16 мая, что агрессивный ревизионистский курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами и всестороннего укрепления других направлений внешнеполитической деятельности. А 14 мая глава этого министерства Сергей Лавров заявил, что страны ЕС ведут политику, выгодную главным образом Вашингтону, утрачивая признаки самостоятельности. Он предупредил, что последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, и отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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