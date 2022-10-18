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В Госдуме заявили о лицемерии Эстонии после признания РФ «спонсором терроризма»

Депутат Белик заявил о лицемерии Эстонии после признания РФ «спонсором терроризма»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Эстония отказалась от советского прошлого в угоду Западу, а русофобию сделала одной из основных линий своей политики. Об этом 18 октября «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Таким образом он прокомментировал новость о том, что депутаты Рийгикогу (однопалатного парламента) Эстонии признали Россию государством — спонсором терроризма.

Белик отметил, что руководство Эстонии ведет себя лицемерно.

«Хочу напомнить, что Эстония оказалась в числе стран, которые нарастили товарооборот с Россией, при этом министр иностранных дел Эстонии [Урмас Рейнсалу] приветствовал в соцсетях теракт на Крымском мосту», — сказал он.

Депутат заявил, что Москве нет смысла доказывать что-либо Таллину, ведь Эстония «как и прочие вассалы США, воспринимает мир в искаженном виде».

«Но и позволять сочетать выгоду с русофобией ей тоже нельзя, необходимо определить для себя однозначное отношение к этой стране. РФ делает выводы из происходящего и доведет спецоперацию до выполнения обозначенных целей, несмотря на подобные абсурдные решения отдельных стран», — заключил он.

Ранее в этот день стало известно, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас представит в Совете Европы предложение о передаче Украине замороженных активов России на заседании, назначенном на 20 и 21 октября. Уточняется, что премьер-министр также намерена поднять вопрос о необходимости создания в Евросоюзе специального трибунала.

11 августа сейм Латвии признал РФ страной, якобы спонсирующей терроризм. В Совфеде решению не удивились и призвали Прибалтику посмотреть на НАТО, которое развязало множество войн по всему миру.

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