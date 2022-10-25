Оптимизм американцев упал до минимума за 27 лет
Жители США показали самый низкий за 27 лет наблюдений уровень оптимизма относительно нынешнего молодого поколения. Об этом 25 октября сообщил Институт Гэллапа.
На вопрос о том, будет ли нынешнее поколение жить лучше предыдущего, только 42% американцев ответило утвердительно. Из них лишь 13% заявили, что это крайне вероятно, и 29% сообщили, что это весьма вероятно.
Этот показатель стал самым низким с 1995 года, когда Институт Гэллапа с различной периодичностью стал проводить подобный вопрос.
В прошлый раз, в 2019 году, 60% опрошенных заявили, что испытывают оптимизм по поводу будущего у молодого поколения.
27 сентября вышли данные института Quincy, согласно которым более половины американцев не хотят, чтобы страна поддерживала Украину вооружениями и деньгами, если это приведет к росту цен на продовольствие и топливо. Среди опрошенных 42% считают, что Украину не нужно поддерживать, если это приведет к повышению риска вовлечения в конфликт стран НАТО. Столько же высказались в пользу поддержки Киева в этом случае.
Институт Гэллапа 8 августа сообщил, что в США выросло число граждан, желающих уменьшить количество иммигрантов. Согласно опросу за 5–26 июля, 38% американцев хотят, чтобы уровень иммиграции снизился. Отмечается, что число граждан, придерживающихся этой позиции, увеличилось на 10% с 2020 года.