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Оптимизм американцев упал до минимума за 27 лет

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Жители США показали самый низкий за 27 лет наблюдений уровень оптимизма относительно нынешнего молодого поколения. Об этом 25 октября сообщил Институт Гэллапа.

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На вопрос о том, будет ли нынешнее поколение жить лучше предыдущего, только 42% американцев ответило утвердительно. Из них лишь 13% заявили, что это крайне вероятно, и 29% сообщили, что это весьма вероятно.

Этот показатель стал самым низким с 1995 года, когда Институт Гэллапа с различной периодичностью стал проводить подобный вопрос.

В прошлый раз, в 2019 году, 60% опрошенных заявили, что испытывают оптимизм по поводу будущего у молодого поколения.

27 сентября вышли данные института Quincy, согласно которым более половины американцев не хотят, чтобы страна поддерживала Украину вооружениями и деньгами, если это приведет к росту цен на продовольствие и топливо. Среди опрошенных 42% считают, что Украину не нужно поддерживать, если это приведет к повышению риска вовлечения в конфликт стран НАТО. Столько же высказались в пользу поддержки Киева в этом случае.

Институт Гэллапа 8 августа сообщил, что в США выросло число граждан, желающих уменьшить количество иммигрантов. Согласно опросу за 5–26 июля, 38% американцев хотят, чтобы уровень иммиграции снизился. Отмечается, что число граждан, придерживающихся этой позиции, увеличилось на 10% с 2020 года.

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