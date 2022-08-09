Gallup рассказала о желании населения США снизить уровень иммиграции в стране

В США выросло число граждан, желающих уменьшить количество иммигрантов. Об этом 8 августа рассказала аналитическая компания Gallup.

Согласно опросу компании за 5-26 июля, 38% американцев хотят, чтобы уровень иммиграции в США снизился. Отмечается, что число граждан США, придерживающихся этой позиции, увеличилось на 10% с 2020 года.

Также компания добавила, что против иммиграции выступает «подавляющее большинство» сторонников Республиканской партии США, в то время как демократы остаются сторонниками поощрения иммиграции. Констатируется, что кризис нелегальной иммиграции за последние несколько лет «расколол» американское общество по этому вопросу.

29 июня газета The Guardian рассказала о 45-летнем водителе Омеро Саморано и 28-летний Кристиане Мартинесе, которых обвиняют в незаконном ввозе мигрантов в США и контрабанде. Отмечается, что во время ввоза нелегальных мигрантов в страну мигранты погибли. Грузовик с мигрантами был обнаружен 27 июня. По словам представителя пожарной службы Сан-Антонио, люди были истощенными и «горячими на ощупь». В фургоне отсутствовала вода.

В смерти мигрантов губернатор штата Грег Эбботт обвинил президента США Джо Байдена и его миграционную политику. Дело в том, что Байден сразу после вступления в должность подписал три указа, которые отменяют распоряжения предшественника, Дональда Трампа, о миграционной политике.

10 июня 20 стран Западного полушария, в том числе США, на Саммите Америк приняли декларацию по миграции, в которой обязались сотрудничать в сфере экстренного реагирования и гуманитарной помощи в ситуациях массовой миграции и движения беженцев. Отмечается, что сотрудничество будет способствовать усилению обмена информацией, развитию систем раннего предупреждения и определению общего набора сигналов, которые активируют скоординированный ответ.

5 июня 2021 года бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в штате Северная Каролина обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в кризисе с нелегальной миграцией в стране. По его словам, во время своего президентства он вел более жесткую миграционную политику по сравнению с его преемником. Кроме того, экс-лидер США заявил, что в конце его президентского срока границы США были «самыми безопасными в истории страны».

20 сентября 2021 года Дональд Трамп заявил, что миграционный кризис в Америке может вскоре превратить ее в страну третьего мира.

Госдепартамент США в тот же день сообщил, что администрация президента Джо Байдена намерена в два раза увеличить лимит на прием мигрантов в страну в 2022 финансовом году, который начинается в Соединенных Штатах 1 октября.

Ранее, 19 июня 2021 года, 56 конгрессменов-республиканцев отправили президенту Байдену письмо, в котором раскритиковали вице-президента США Камалу Харрис, которая, по их мнению, не справляется с миграционным кризисом. Конгрессмены заявили, что поток беженцев в Штаты увеличился. Харрис пока лишь выступила с просьбой к мигрантам не приезжать в Соединенные Штаты нелегально.