Съемки второго сезона «Дома дракона» начнутся в начале 2023 года

Съемки второго сезона сериала «Дома дракона» стартуют в начале 2023 года. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил изданию Variety создатель и исполнительный продюсер проекта Райан Кондал.

Ранее в этот день вышла заключительная серия первого сезона «Дома дракона».

О продлении проекта на еще один сезон стало известно 26 августа.

22 августа состоялась премьера первого эпизода «Дома дракона» из десяти. Главные роли сыграли Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и Оливия Кук. Серию посмотрели на платформах телеканала HBO 9,99 млн человек. Это стало рекордом для канала.

Действия «Дома дракона» разворачиваются за два столетия до событий «Игры престолов» и рассказывают о гражданской войне между Таргариенами. В основе сценария — книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

Писатель Джордж Мартин, по чьей книге снят сериал, заявил о необходимости снять четыре сезона «Дома дракона». Писатель также высоко оценил работу режиссеров, сценаристов и актерского состава.

21 августа Мартин признался, что в отличие от сериала «Игра престолов» приквел «Дом дракона» — гораздо более человеческая история, которая отражает шекспировскую трагедию.