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Сериал «Дом дракона» продлили на второй сезон

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Фото: HBO
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Сериал «Дом дракона» получит продолжение по окончании первого сезона. Об этом его создатели рассказали 26 августа в Twitter.

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Сериал должен стать культурным событием года

«Царствует огонь. «Дом дракона» продлен на второй сезон», — говорится в сообщении, сопровождаемом коротким тизером.

22 августа состоялась премьера первого эпизода «Дома драконов». Первый сезон будет состоять из 10 серий. Главные роли сыграли Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и Оливия Кук.

Сериал посмотрели на платформах телеканала HBO 9,99 млн человек. Это стало рекордом для него.

Действия «Дома дракона» разворачиваются за два столетия до событий «Игры престолов» и рассказывают о гражданской войне между Таргариенами. В основе сценария — книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

21 августа Мартин признался, что в отличие от сериала «Игра престолов», приквел «Дом дракона» — гораздо более человеческая история, которая отражает шекспировскую трагедию.

16 июля 2021 года журнал The Hollywood Reporter сообщил, что HBO Max планирует создание как минимум еще двух анимационных сериалов по мотивам «Игры престолов».

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