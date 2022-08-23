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Первый эпизод «Дома дракона» посмотрели 10 млн зрителей

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Фото: Home Box Office (HBO)
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Первый эпизод «Дома дракона» 9,99 млн зрителей, что стало рекордом для телеканала HBO. Об этом 22 августа сообщила компания Warner Bros. Discovery изданию Variety.

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В это число вошли трансляции на телеканале, а также просмотры на цифровой площадке в ночь премьеры.

Отмечается, что первый эпизод сериала «Игра престолов» в 2011 году посмотрели 4,2 млн зрителей. Кроме того, премьерный эпизод сериала «Эйфория» оценили 2,4 млн человек, что на 76% меньше, чем зрителей «Дома дракона».

Премьера сериала «Дом дракона» прошла в ночь с 21 на 22 августа. Первый сезон будет состоять из 10 серий. Главные роли сыграли Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и Оливия Кук.

Американский писатель Джордж Мартин признался, что, в отличие от сериала «Игра престолов», приквел «Дом дракона» — гораздо более человеческая история, которая отражает шекспировскую трагедию.

Действия сериала разворачиваются за два столетия до событий «Игры престолов» и рассказывают о гражданской войне между Таргариенами. В основе сценария — книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

16 июля 2021 года журнал The Hollywood Reporter сообщил, что HBO Max планирует создание как минимум еще двух анимационных сериалов по мотивам «Игры престолов».

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