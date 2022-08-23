Первый эпизод «Дома дракона» посмотрели 10 млн зрителей

Первый эпизод «Дома дракона» 9,99 млн зрителей, что стало рекордом для телеканала HBO. Об этом 22 августа сообщила компания Warner Bros. Discovery изданию Variety.

В это число вошли трансляции на телеканале, а также просмотры на цифровой площадке в ночь премьеры.

Отмечается, что первый эпизод сериала «Игра престолов» в 2011 году посмотрели 4,2 млн зрителей. Кроме того, премьерный эпизод сериала «Эйфория» оценили 2,4 млн человек, что на 76% меньше, чем зрителей «Дома дракона».

Премьера сериала «Дом дракона» прошла в ночь с 21 на 22 августа. Первый сезон будет состоять из 10 серий. Главные роли сыграли Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и Оливия Кук.

Американский писатель Джордж Мартин признался, что, в отличие от сериала «Игра престолов», приквел «Дом дракона» — гораздо более человеческая история, которая отражает шекспировскую трагедию.

Действия сериала разворачиваются за два столетия до событий «Игры престолов» и рассказывают о гражданской войне между Таргариенами. В основе сценария — книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

16 июля 2021 года журнал The Hollywood Reporter сообщил, что HBO Max планирует создание как минимум еще двух анимационных сериалов по мотивам «Игры престолов».