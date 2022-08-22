Реклама
Прямой эфир
Экономика
Строительство малоэтажек хотят стимулировать льготами
Мир
Президент Австрии получил легкое сотрясение мозга в горном походе
Экономика
Несовершеннолетних самозанятых стало почти вдвое больше
Мир
Дрезден решил не разрывать партнерство с Санкт-Петербургом
Мир
В Киеве депутатам рекомендовали неделю поработать удаленно
Мир
Джилл Байден сдала второй отрицательный тест на коронавирус
Общество
Интернет-магазины предложили блокировать без суда за нелегальный товар
Мир
В Китае создадут искусственный дождь для спасения урожая от засухи
Мир
В Сан-Франциско шоколадный магазин обучит своих сотрудников кунг-фу
Мир
В ДНР из России доставили около 1 млн учебников
Мир
Болдуин рассказал о потере пяти контрактов после трагедии на съемках
Мир
Постпред РФ отверг попытки исказить смысл его заявлений по Украине

Джордж Мартин назвал различия между «Игрой престолов» и «Домом дракона»

Джордж Мартин назвал различия между сериалом «Игра престолов» и его приквелом «Дом дракона»
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский писатель Джордж Мартин признался, что, в отличие от сериала «Игра престолов», приквел «Дом дракона» — гораздо более человеческая история, которая отражает шекспировскую трагедию. Об этом 21 августа сообщило издание Screen Rant.

Огоньку найдется: что известно о приквеле «Игры престолов»
В сети появился первый трейлер сериала «Дом дракона»

«Оба шоу связаны с вопросами власти и борьбой за Железный трон. Однако «Дом дракона» гораздо больше похож на шекспировскую трагедию. Он полон замечательных персонажей, которых вы можете любить или ненавидеть. Плохие парни будут совершать героические поступки, в то время как персонажи, которые кажутся хорошими, будут делать ужасные вещи. Прямо как настоящие люди», — рассказал Джордж Мартин в официальном подкасте «Дома дракона».

Действие сериала разворачивается за два столетия до событий «Игры престолов» и рассказывает о гражданской войне между Таргариенами. В основе сценария — книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

Премьера сериала «Дом дракона» состоится в ночь с 21 на 22 августа. Первый сезон будет состоять из 10 серий. Главные роли сыграли Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и Оливия Кук.

10 августа писатель заявил в интервью The New York Times, что его практически полностью отстранили от съемок финальных сезонов сериала «Игра престолов».

16 июля 2021 года журнал The Hollywood Reporter сообщил, что HBO Max планирует создание как минимум еще двух анимационных сериалов по мотивам «Игры престолов».

В конце марта того же года стало известно, что Джордж Мартин подписал контракт с платформой сроком на пять лет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022