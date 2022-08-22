Джордж Мартин назвал различия между «Игрой престолов» и «Домом дракона»

Американский писатель Джордж Мартин признался, что, в отличие от сериала «Игра престолов», приквел «Дом дракона» — гораздо более человеческая история, которая отражает шекспировскую трагедию. Об этом 21 августа сообщило издание Screen Rant.

«Оба шоу связаны с вопросами власти и борьбой за Железный трон. Однако «Дом дракона» гораздо больше похож на шекспировскую трагедию. Он полон замечательных персонажей, которых вы можете любить или ненавидеть. Плохие парни будут совершать героические поступки, в то время как персонажи, которые кажутся хорошими, будут делать ужасные вещи. Прямо как настоящие люди», — рассказал Джордж Мартин в официальном подкасте «Дома дракона».

Действие сериала разворачивается за два столетия до событий «Игры престолов» и рассказывает о гражданской войне между Таргариенами. В основе сценария — книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

Премьера сериала «Дом дракона» состоится в ночь с 21 на 22 августа. Первый сезон будет состоять из 10 серий. Главные роли сыграли Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и Оливия Кук.

10 августа писатель заявил в интервью The New York Times, что его практически полностью отстранили от съемок финальных сезонов сериала «Игра престолов».

16 июля 2021 года журнал The Hollywood Reporter сообщил, что HBO Max планирует создание как минимум еще двух анимационных сериалов по мотивам «Игры престолов».

В конце марта того же года стало известно, что Джордж Мартин подписал контракт с платформой сроком на пять лет.