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Джорджа Мартина отстранили от съемок финала «Игры престолов»

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Фото: HBO
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Американский писатель Джордж Мартин, известный благодаря серии книг «Песнь льда и пламени», 10 августа в интервью The New York Times признался, что его практически полностью отстранили от съемок финальных сезонов сериала «Игра престолов», снятого по мотивам произведений.

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«К пятому и шестому сезонам и, в особенности, к седьмому и восьмому я был практически за бортом», — рассказал писатель.

Причина Мартину неизвестна. Он добавил, что конец книжной саги будет отличаться от финального сезона сериала.

Приквел «Игры престолов» под названием «Дом дракона» зрители увидят уже в конце августа — премьера первой из десяти серий запланирована на 21 число.

5 мая разработчики показали тизер-трейлер.

16 июля 2021 года журнал The Hollywood Reporter сообщил, что HBO Max планирует создание как минимум еще двух анимационных сериалов по мотивам «Игры престолов».

Отмечалось, что действие одного из сериалов развернется на территории, которую никогда не показывали в оригинальной серии: в Золотой империи Йи Ти, находящейся на континенте Эссос, недалеко от юго-восточных границ известного мира. Государство лишь кратко упоминается в «Игре престолов», хотя персонаж грядущего приквела «Дом Дракона», лорд Корлис Веларион — Морской Змей, как известно, приплыл к Йи Ти.

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