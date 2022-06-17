HBO начала работу над продолжением «Игры престолов»

Американская телевизионная сеть HBO начала работу над продолжением сериала «Игра престолов». В спин-оффе центральным персонажем станет Джон Сноу в исполнении Кита Харингтона, передает 16 июня издание The Hollywood Reporter.

Харингтон был дважды номинирован на премию «Эмми» за эту роль: в номинациях «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» и «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале».

В настоящий момент HBO работает сразу над семью проектами вселенной «Игры престолов». 5 мая вышел тизер-трейлер приквела сериала, получившего название «Дом дракона».

Действие сериала разворачивается за два столетия до событий «Игры престолов» и рассказывает о гражданской войне между Таргариенами. В основе сценария — книга «Пламя и кровь» американского писателя Джорджа Мартина.

Старт «Дома дракона» намечен на 21 августа. Первый сезон будет состоять из 10 серий. Главные роли сыграли Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и Оливия Кук.

16 июля 2021 года журнал The Hollywood Reporter сообщил, что HBO Max планирует создание как минимум еще двух анимационных сериалов по мотивам «Игры престолов».

Отмечалось, что действие одного из сериалов развернется на территории, которую никогда не показывали в оригинальной серии: в Золотой империи Йи Ти, находящейся на континенте Эссос, недалеко от юго-восточных границ известного мира. Государство лишь кратко упоминается в «Игре престолов», хотя персонаж грядущего приквела «Дом Дракона», лорд Корлис Веларион — Морской Змей, как известно, приплыл к Йи Ти.

В конце марта того же года стало известно, что Джордж Мартин подписал контракт с платформой сроком на пять лет.