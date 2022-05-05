Вышел тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов»

Тизер-трейлер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов» 5 мая был опубликован на YouTube-канале платформы HBO Max.

Действие сериала разворачивается за два столетия до событий «Игры престолов» и рассказывает о гражданской войне между Таргариенами. В основе сценария — книга «Пламя и кровь» американского писателя Джорджа Мартина.

Старт «Дома дракона» намечен на 21 августа. Первый сезон будет состоять из 10 серий. Главные роли сыграли Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и Оливия Кук.

16 июля 2021 года журнал The Hollywood Reporter сообщил, что HBO Max планирует создание как минимум еще двух анимационных сериалов по мотивам «Игры престолов».

Отмечалось, что действие одного из сериалов развернется на территории, которую никогда не показывали в оригинальной серии: в Золотой империи Йи Ти, находящейся на континенте Эссос, недалеко от юго-восточных границ известного мира. Государство лишь кратко упоминается в «Игре престолов», хотя персонаж грядущего приквела «Дом Дракона», лорд Корлис Веларион — Морской Змей, как известно, приплыл к Йи Ти.

В конце марта того же года стало известно, что Джордж Мартин подписал контракт с платформой сроком на пять лет.