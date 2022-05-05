Прямой эфир

Вышел тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов»

0
игра престолов
Фото: Home Box Office (HBO)
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тизер-трейлер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов» 5 мая был опубликован на YouTube-канале платформы HBO Max.

Действие сериала разворачивается за два столетия до событий «Игры престолов» и рассказывает о гражданской войне между Таргариенами. В основе сценария — книга «Пламя и кровь» американского писателя Джорджа Мартина.

Огоньку найдется: что известно о приквеле «Игры престолов»
В сети появился первый трейлер сериала «Дом дракона»

Старт «Дома дракона» намечен на 21 августа. Первый сезон будет состоять из 10 серий. Главные роли сыграли Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и Оливия Кук.

16 июля 2021 года журнал The Hollywood Reporter сообщил, что HBO Max планирует создание как минимум еще двух анимационных сериалов по мотивам «Игры престолов».

Отмечалось, что действие одного из сериалов развернется на территории, которую никогда не показывали в оригинальной серии: в Золотой империи Йи Ти, находящейся на континенте Эссос, недалеко от юго-восточных границ известного мира. Государство лишь кратко упоминается в «Игре престолов», хотя персонаж грядущего приквела «Дом Дракона», лорд Корлис Веларион — Морской Змей, как известно, приплыл к Йи Ти.

В конце марта того же года стало известно, что Джордж Мартин подписал контракт с платформой сроком на пять лет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022