Джордж Мартин заявил о необходимости снять четыре сезона «Дома дракона»

Сериал «Дом дракона» должен иметь четыре сезона по десять серий. Об этом 11 октября заявил писатель Джордж Мартин, по чьей книге снят сериал.

«Я в восторге от того, что у нас всё еще есть по десять часов в каждом сезоне, чтобы рассказать свою историю. Я надеюсь, что это и впредь будет правдой. Потребуется четыре полных сезона по 10 серий в каждом, чтобы отдать должное танцу драконов от начала до конца», — написал Мартин в личном блоге.

Писатель также высоко оценил работу режиссеров, сценаристов и актерского состава, особо отметив Пэдди Консидайна, исполнившего роль короля Визериса. Также Мартин оправдал использование прыжков времени в качестве художественного приема, отмечает «Газета.Ru».

26 августа создатели «Дома дракона» сообщили, что сериал продлен на еще один сезон.

Ранее, 22 августа, состоялась премьера первого эпизода «Дома дракона» из десяти. Главные роли сыграли Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и Оливия Кук. Серию посмотрели на платформах телеканала HBO 9,99 млн человек. Это стало рекордом для канала.

Действия «Дома дракона» разворачиваются за два столетия до событий «Игры престолов» и рассказывают о гражданской войне между Таргариенами. В основе сценария — книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

21 августа Мартин признался, что в отличие от сериала «Игра престолов», приквел «Дом дракона» — гораздо более человеческая история, которая отражает шекспировскую трагедию.

16 июля 2021 года журнал The Hollywood Reporter сообщил, что HBO Max планирует создание как минимум еще двух анимационных сериалов по мотивам «Игры престолов».