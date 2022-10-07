Сердце подсказало: на экранах наш ответ «Игре престолов»

Хедлайнером октября обещает стать долгожданное «Сердце пармы» — претендующий на изобретение национальной мифопоэтики блокбастер Антона Мегердичева по одноименному роману Алексея Иванова, где парма — немного ойкумена, откуда, можно подумать, пошла история государства российского. Любители камерных мелодрам оценят вдохновленных Эриком Ромером «Пассажиров ночи» с Шарлоттой Генсбур. Поклонникам напряженных психологических триллеров можно порекомендовать американскую драму «Исповедь» с Джейсоном Айзексом.

«Сердце пармы»

Режиссер-постановщик: Антон Мегердичев. В ролях: Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Владимир Свирский, Роза Хайруллина, Елена Панова, Александр Горбатов, Валентин Цзин, Михаил Евланов, Алексей Кравченко, Илья Маланин, Ислам Зафесов, Владимир Любимцев

16+

Фильм — открытие ММКФ, замахивающийся на фантазийное переизобретение национальной мифопоэтики, войдет в анналы хотя бы по двум причинам. Многофигурный эпос, балансирующий на грани исторического правдоподобия и вымысла (вплоть до «драконы водятся в горах», ну ладно, ламии), — наш ответ «Игре престолов» и одно из немногих киновоплощений прозы Алексея Иванова, понравившихся самому автору. Регулярно снимающий свое имя из титров писатель рекомендует фильм Мегердичева как «просторный, фактурный и беспощадно красивый».

— Его тайна не в сюжете, а в устройстве самой жизни, когда человеческие драмы нерасторжимо сплетены с характером дикой земли, с волей упрямых богов, с борьбой против неумолимой судьбы, — комментирует прозаик.

Бонус для поклонников британской саги — щедро используемый прием «секс-позиции», когда герои принимают решения в постели. Не путать с песней Кая Метова, это про экспозиционную часть. Но это так, вишенка на торте.

Основное действующее лицо здесь, как и во всех нацбилдинг-притчах, — хронотоп, он же ойкумена: североуральская тайга условно раннего Средневековья с капищами, ведьмами, шаманами, кровавыми жертвоприношениями и попытками христианизации. Правит языческими таежными землями князь Михан Великопермский (Александр Кузнецов), проходящий путь от десятилетнего княжича, пережившего бойню и смерть отца, до юноши, испытывающего отвращение к жестокости и насилию. От молодого князя, талантливого переговорщика, ищущего компромиссы во имя объединения разрозненных земель, до хитроумного и беспощадного к врагам воина.

Слабость князя — любовь к красавице-язычнице Тичереть (Елена Ербакова). Дочь кана Танега родилась обычной девочкой, но ее ждала судьба ламии — хранительницы и жрицы языческой богини Сорни-Най. В Тиче переплелись два начала: земная женщина, преданная своему мужчине, князю Михану, и хтоническая ведьма-оборотень, превращающаяся в рысь и способная управлять стихиями, чем и пользуются враги Михана. В ленте задействован Евгений Миронов. Он играет Пермского епископа Иону. Православный священник, креститель и просветитель пармы, истово верит в свое предназначение, несет слово Божье и действует во славу Его. Противоречия отца Ионы с князем Миханом принципиальны: он не может благословить брак с язычницей, не принимающей креста.

«Исповедь»

Режиссер: Фрэн Кранц. В ролях: Марта Плимптон, Джейсон Айзекс, Энн Дауд, Рид Берни, Брида Вул

16+

Хит фестиваля Sundance и обладатель множества престижных наград — пронзительная драма с превосходным актерским составом исследует тему человеческой стойкости и уязвимости перед лицом большой беды. Кинодебют актера Фрэна Кранца (наиболее известен по роли ученого Тофера Бринка в научно-фантастическом сериале Джосса Уидона «Кукольный дом») наследует чеховской драматургии, используя театральный сеттинг «12 разгневанных мужчин».

Начало фильма сфокусировано не на самих персонажах, а на помещении церкви: пустые скамьи, где-то идет урок фортепиано, прихожанка сервирует чайный стол. Здесь должна состояться встреча двух немолодых супружеских пар, родителей убитого и убийцы. В основе сюжета — трагедия, произошедшая 14 февраля 2018 года, когда юноша из Паркленда открыл в школе стрельбу, в результате которой погибли его одноклассники.

Режиссер признается, что триггером для возникновения замысла стал шок, испытанный им лично после такой новости, — в этот год у него как раз родилась дочь, но, сладив с собой и такими проекциями, автор стал задумываться о теме горя, утраты, примирения и в конце концов прощения.

— Я хотел понять, как устроен процесс прощения, есть ли в нем эгоистический момент, притупляется ли такое горе или остается с человеком навсегда, просто видоизменяется, — рассказывает Фрэн Кранц.

Повествование строится от детали к эмоции, неприязнь и отчуждение перерастают в энтомологический интерес, однако постепенно за маской надменности начинают считываться оттенки сопереживания. Ключевой элемент фильма — диалоги. Косвенным образом в беседах героев рассказывается история их жизней — прошлой и настоящей. Жизнь Гейл, матери погибшего мальчика, разваливается на части, рушится ее брак, и она ищет способ не быть зависимой от своего горя, боли и утраты, но не может. Ее муж Джей направил энергию в активистскую деятельность и начал выступать за системные реформы для борьбы с эпидемией школьных шутингов. Эта вовлеченность помогла ему примириться с потерей сына — по крайней мере он так считает. Отец убийцы Ричард приехал на собрание в основном ради своей жены, более того, ему пришлось преодолеть приличное расстояние, чтобы на него попасть. Он участвует неохотно: это респектабельный мужчина с аналитическим складом ума, который не видит смысла без конца «ковырять» рану. Линда несет на себе бремя вины сына. Она просит нас постичь непостижимое — ответить любовью на ненависть, принять и полностью познать эти чувства.

«Хранитель тайн»

Режиссер: Хорхе Дорадо. В ролях: Альваро Морте, Вероника Эчеги, Мария Эухения Суарес Риверо, Пепа Грация, Сорион Эгилеор, Майтане Сан Николас, Александра Ансидей, Давид Луке

18+

Детективный триллер с примесью нуара со сложным, оригинальным, загадочным и непредсказуемым сюжетом трехкратного номинанта на премию «Гойя» Хорхе Дорадо. Режиссер объединил в картине сразу несколько поджанров, создав мрачный, но атмосферный триллер, который, конечно же, не обошелся и без трогательной истории любви.

Зрителю предстоит знакомство с героем по имени Марио из бюро находок. Он редко контактирует с людьми, предпочитая «общаться» с предметами. За долгое время работы Марио научился узнавать истории и раскрывать чужие секреты с помощью самых обычных вещей.

«Мне понравилось исследовать жанр нуар-детектива, а вместе с этим человеческое сознание и эмоциональную среду главного героя фильма — обычного клерка, которому не по собственной воле пришлось стать детективом. Именно он будет сопровождать зрителя в путешествии по темным уголкам человеческой сущности», — рассказывает Хорхе Дорадо.

Однажды в бюро попадает чемодан с человеческими останками. Ужасное открытие приводит Марио к организации по торговле людьми и знакомству с девушкой, с которой всю жизнь обращались как с ненужной вещью. Вместе им предстоит раскрыть немало страшных тайн, которые лучше бы не знать никому…

«Пассажиры ночи»

Режиссер: Микаэль Херс. В ролях: Шарлотта Генсбур, Куито Район Рихтер, Ноэ Абита, Меган Нортэм, Тибо Винсон

16+

Вдохновленная «Ночами полнолуния» атмосферная семейная мелодрама с Шарлоттой Генсбур уехала ни с чем с Берлинале, а если и обнаружила сходство с одной из лучших лент Эрика Ромера, то условное. Фильм Херса также прячет человеческие трагедии в обыденности и учит вниманию к тем, кто рядом, однако «Пассажиры ночи» держатся от рока подальше.

Брошенная супругом Элизабет (Шарлотта Генсбур), не проработавшая в своей жизни ни дня, устраивается на радиостанцию, где принимает ночные звонки на передаче знаменитой на всю страну Ванды Дорваль (Эммануэль Беар). Однажды в качестве гостьи туда заглядывает юная авантюристка и прожигательница жизни Талула (Ноэ Абита), девушка приехала покорять Париж, но пока временно живет в хостелах и заброшенных подвалах. Элизабет забирает «маленькую птичку» к себе домой. Гостья смешивает все карты.