Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал доллар и евро токсичными валютами. Об этом он заявил в понедельник, 24 октября, во время заседания с представителями банковской сферы.

Как сообщает БелТА, в ходе заседания, в частности, обсуждались меры по обеспечению расчетов субъектов хозяйствования по внешнеторговым операциям. По словам Лукашенко, государство справляется с возникшими проблемами в этой области.

«Но есть отдельные моменты. Я это чувствую, бывая на конкретных предприятиях, когда они просят о помощи», — добавил он.

Президент подчеркнул, что более 75% расчетов по экспортно-импортным операциям в мире проходит с помощью доллара и евро. «Токсичных для нас валют [в лице доллара и евро]», — приводит его слова «Газета.ru».

Ранее, 14 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что странами Содружества Независимых Государств (СНГ) предпринимаются энергичные усилия для перехода на расчеты в национальных валютах. По его словам, активизирована совместная работа по импортозамещению, укреплению финансового суверенитета.

В сентябре президент назвал неизбежным процесс дедолларизации. Российский лидер отметил, что для государства приоритетом являются нацеленность на развитие и на реализацию национальных проектов в интересах граждан.

До этого, 20 августа, замглавы МИД РФ Александр Панкин указал на планы Москвы уйти от «токсичных» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами. Он рассказал, что использование доллара во взаиморасчетах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократилось до 21% от общего объема операций, в то время как платежи в нацвалютах достигли порядка 75%.

12 октября директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин рассказал, что российский рубль ослаб к доллару, что, вероятно, связано с тем, что токсичность американской валюты стали оценивать чуть ниже. Аналитик отметил, что российская валюта может торговаться в достаточно широком диапазоне в зависимости от внешних событий.