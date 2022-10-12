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Аналитики объяснили поведение рубля

Аналитик Брагин: рубль ослаб к доллару в связи с тем, что токсичность американской валюты стали оценивать ниже
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Российский рубль заметно ослаб к доллару, что, вероятно, связано с тем, что токсичность американской валюты стали оценивать чуть ниже, рассказал «Известиям» 12 октября директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

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«Не исключено, что на рубль через кросс-курс могли повлиять покупки юаня, обороты с которым превысили объем сделок в паре «доллар\рубль», — уточнил он.

Аналитик отметил, что российская валюта может торговаться в достаточно широком диапазоне в зависимости от внешних событий, и напомнил, что недавно равновесным курсом считалось 60 рублей за доллар.

«Возможно, сейчас рынок находится в поиске нового консенсуса. При текущей динамике вполне достижим курс доллара и 66, и 68 рублей. Однако вопрос в устойчивости такого курса», — сказал он.

Эксперт добавил, что в пользу укрепления рубля выступает сильный профицит торгового баланса.

«Повлиять на валютный рынок могли бы действия правительства, но бюджетное правило, вступление в силу которого ожидает рынок, пока не заработало, его параметры не известны», — заключил он.

В то же время эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер обратил внимание, что на открытии валютного рынка 12 октября наблюдался скачок волатильности и вынос валютных пар на многомесячные максимумы.

«Евро расчетами сегодня (TOD) достигал 65,8, а расчетами завтра — чуть выше 64 (TOM). Но к 12:00 мск рынок успокоился и евро снизился до 63 и 62,4 соответственно», — отметил он.

Также Зельцер отметил, что доллар вплотную подошел к 65 рублям, и «после заминки с техническим откатом остается вариант дальнейшего ослабления рубля, сначала к 67, а до конца года и все 70 рублей». При этом евро будет дешевле доллара на фоне серьезных инфраструктурных рисков расчетов и общего обвала евро на глобальном рынке Forex, сказал эксперт.

«Если нет острой в ней необходимости, а траты идут в рублях, то риск покупки доллара и евро, как токсичных валют, видится повышенным. Лучше обратить внимание на китайский юань и гонконгский доллар, там меньше геополитической неопределенности. Цель по юаню на конец года — 9,5 рублей при текущих уровнях в районе 8,7 рублей», — заключил он.

10 октября начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев выразил мнение, что ослабление рубля вызвано очередным витком нагнетания внешнеполитической обстановки.

В начале октября директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов привел «Известиям» прогноз, согласно которому курс рубля по отношению к доллару в этом месяце может находиться на уровне 60−70 рублей. Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная рассказала, что причин для серьезного ослабления курса национальной валюты нет.

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