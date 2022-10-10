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Аналитики объяснили ослабление рубля

Аналитик Евстифеев: ослабление рубля вызвано очередным витком нагнетания внешнеполитической обстановки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ослабление рубля, вероятно, вызвано очередным витком нагнетания внешнеполитической обстановки, рассказал 10 октября начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев.

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«Традиционно инвесторы опасаются геополитических новостей, что провоцирует дополнительную нервозность», — сказал он.

Евстифеев назвал среднесрочные перспективы рубля умеренно-негативными.

«Это связано с увеличением расходной части бюджета на ближайшие три года, что потребует соответствующего роста доходов казны. Вероятно, ослабление рубля будет одним из средств для достижения указанной цели. Восстановление бюджетного правила может привести к ослаблению рубля до 64-68 рублей за доллар», — уточнил эксперт.

По его мнению, стабилизация геополитики может привести к возвращению обменного курса рубля к доллару до привычных для последних месяцев колебаний вокруг отметки 60 рублей.

«Рост рублевой цены барреля за счет повышения нефтяных котировок также мог бы стать фактором поддержки российской валюты», — добавил он.

Руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов отметил, что в понедельник, 10 октября, юань и евро обновляют к рублю максимумы с конца сентября, курс доллара пытается закрепиться выше 62 рубля, максимума с начала июля.

На ослабление рубля повлияли невысокая активность экспортеров, которая сужает предложение валют, а также обострение ситуации на Украине.

«Последнее время значительный торговый профицит являлся ключевым фактором сохранения достаточно крепких позиций рубля. Вместе с тем, постепенное оживление импорта способствует сужению торгового профицита. Причем, по нашим оценкам, уже в октябре положительное сальдо вернется в диапазон $15-17 млрд, т.е. ниже, чем год назад», — рассказал он.

Прогнозируя показатели на несколько недель, он уточнил, что по мере приближения к налоговому периоду предложение валюты со стороны экспортеров увеличится, что может привести к фазе некоторого укрепления рубля.

«Но мы пока исходим из того, что доллар на пике налоговых выплат может попытаться откатиться в зону 58-60 рублей, вряд ли ниже. Для более сильного укрепления рубля необходимы ослабление нервозности в отношении геополитики и/или повышение токсичности западных валют, например, в виду усиления опасений, что новым санкциям может подвергнуться биржевая инфраструктура», — добавил он.

Локтюхов предположил, что в октябре курс доллара попытается остаться в зоне 60-65 рублей, тяготея к его верхней границе, с локальными попытками возврата к 60 рублей или немного ниже.

В начале октября директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов привел «Известиям» прогноз, согласно которому курс рубля по отношению к доллару в этом месяце может находиться на уровне 60−70 рублей. Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная рассказала, что причин для серьезного ослабления курса рубля к доллару и евро нет.

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