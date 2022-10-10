Аналитики объяснили ослабление рубля
Ослабление рубля, вероятно, вызвано очередным витком нагнетания внешнеполитической обстановки, рассказал 10 октября начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев.
«Традиционно инвесторы опасаются геополитических новостей, что провоцирует дополнительную нервозность», — сказал он.
Евстифеев назвал среднесрочные перспективы рубля умеренно-негативными.
«Это связано с увеличением расходной части бюджета на ближайшие три года, что потребует соответствующего роста доходов казны. Вероятно, ослабление рубля будет одним из средств для достижения указанной цели. Восстановление бюджетного правила может привести к ослаблению рубля до 64-68 рублей за доллар», — уточнил эксперт.
По его мнению, стабилизация геополитики может привести к возвращению обменного курса рубля к доллару до привычных для последних месяцев колебаний вокруг отметки 60 рублей.
«Рост рублевой цены барреля за счет повышения нефтяных котировок также мог бы стать фактором поддержки российской валюты», — добавил он.
Руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов отметил, что в понедельник, 10 октября, юань и евро обновляют к рублю максимумы с конца сентября, курс доллара пытается закрепиться выше 62 рубля, максимума с начала июля.
На ослабление рубля повлияли невысокая активность экспортеров, которая сужает предложение валют, а также обострение ситуации на Украине.
«Последнее время значительный торговый профицит являлся ключевым фактором сохранения достаточно крепких позиций рубля. Вместе с тем, постепенное оживление импорта способствует сужению торгового профицита. Причем, по нашим оценкам, уже в октябре положительное сальдо вернется в диапазон $15-17 млрд, т.е. ниже, чем год назад», — рассказал он.
Прогнозируя показатели на несколько недель, он уточнил, что по мере приближения к налоговому периоду предложение валюты со стороны экспортеров увеличится, что может привести к фазе некоторого укрепления рубля.
«Но мы пока исходим из того, что доллар на пике налоговых выплат может попытаться откатиться в зону 58-60 рублей, вряд ли ниже. Для более сильного укрепления рубля необходимы ослабление нервозности в отношении геополитики и/или повышение токсичности западных валют, например, в виду усиления опасений, что новым санкциям может подвергнуться биржевая инфраструктура», — добавил он.
Локтюхов предположил, что в октябре курс доллара попытается остаться в зоне 60-65 рублей, тяготея к его верхней границе, с локальными попытками возврата к 60 рублей или немного ниже.
В начале октября директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов привел «Известиям» прогноз, согласно которому курс рубля по отношению к доллару в этом месяце может находиться на уровне 60−70 рублей. Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная рассказала, что причин для серьезного ослабления курса рубля к доллару и евро нет.