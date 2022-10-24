Рябков рассказал о видении Москвы насчет возможных договоренностей по ЗАЭС

Россия считает необходимым сформировать вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) защитную зону: как заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Москва готова работать над этим вместе с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Мы находимся в тесном контакте с гендиректором [Рафаэлем] Гросси, работа с секретариатом МАГАТЭ продолжается, на Запорожской атомной станции находятся специалисты агентства. Всё это, по-моему, очень конкретное проявление нашего конструктивного ответственного подхода. Скрывать нам нечего, — заявил «Известиям» на полях международного семинара в МГИМО «Предотвращение ядерной войны в условиях кризиса контроля над вооружениями» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, Россия готова обсуждать защитную зону или зону безопасности, но никак не демилитаризацию ЗАЭС.

«Договоренности о демилитаризации в принципе невозможны — мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность. Защитная зона — это другое, ее параметры находятся в процессе обсуждения. Мы думаем, что некий процесс согласования, в том числе дипломатический, с агентством параметров такой защитной зоны не просто возможен — он необходим», — обозначил российскую позицию Рябков.

Ранее Рафаэль Гросси заявил, что соглашение о зоне безопасности вокруг ЗАЭС реально достичь до конца года.

Отвечая на вопросы журналистов, глава МАГАТЭ выразил надежду на то, что он «как можно скорее» вновь посетит Россию и встретится с Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что «пока в графике президента такой встречи нет», но, учитывая, что предыдущие переговоры согласовали «весьма оперативно», «с этим проблем не будет при необходимости».

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